https://ria.ru/20231004/taurus-1900551476.html

Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ

Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023

Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ

Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:19

2023-10-04T21:19

2023-10-04T21:19

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

сергей лавров

олаф шольц

в мире

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины. "Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", - пишет издание. И хотя Берлин не дал прямого отказа, поставка в ближайшее время "считается весьма маловероятной". По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Шольц на вопросы, почему Германия медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, не раз заявлял, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

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украина, германия, россия, сергей лавров, олаф шольц, в мире