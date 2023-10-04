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Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/taurus-1900551476.html
Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ
Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2023
Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ
Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:19
2023-10-04T21:19
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
сергей лавров
олаф шольц
в мире
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины. "Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", - пишет издание. И хотя Берлин не дал прямого отказа, поставка в ближайшее время "считается весьма маловероятной". По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Шольц на вопросы, почему Германия медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, не раз заявлял, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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украина, германия, россия, сергей лавров, олаф шольц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, В мире
Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus, сообщили СМИ

Bild: Берлин пока не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего действия Taurus

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины.
"Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", - пишет издание.
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И хотя Берлин не дал прямого отказа, поставка в ближайшее время "считается весьма маловероятной".
По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее Шольц на вопросы, почему Германия медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, не раз заявлял, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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