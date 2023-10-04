https://ria.ru/20231004/talant-1900533309.html

Путин призвал фонд "Талант и успех" расширить работу на региональном уровне

Путин призвал фонд "Талант и успех" расширить работу на региональном уровне - РИА Новости, 04.10.2023

Путин призвал фонд "Талант и успех" расширить работу на региональном уровне

Фонду "Талант и успех" надо расширить работу на региональном уровне, также фонд мог бы предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:19

2023-10-04T19:19

2023-10-04T19:19

россия

владимир путин

сочи

фонд "талант и успех"

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Фонду "Талант и успех" надо расширить работу на региональном уровне, также фонд мог бы предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам "Сириуса" и лучшим школам России, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи. "Считаю важным и необходимым определить фонд "Талант и успех" национальным методическим центром по вопросам развития, поддержи и сопровождения талантов. Такое решение мне кажется является своевременным, обоснованным", - сказал он. Он отметил, что особые полномочия предполагают более высокий уровень задач и ответственность. "Прежде всего, необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне, в буквальном смысле дойти до каждого учителя, помочь ему освоить передовые практики и лучшие методики. Сейчас мы встречались с преподавателями "Сириуса", со школьниками, они как раз об этом и говорили", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для этого есть все возможности, опыт, компетенции и соответствующие полномочия. "И, что немаловажно, ресурсы, финансовые ресурсы. Полагаю, что фонд "Талант и успех" должен предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам "Сириуса" и лучшим школам России, которые уже сейчас проводят лекции и стажировки для педагогов. Хотел бы сегодня услышать практические предложения на этот счёт", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231004/sirius-1900510018.html

https://ria.ru/20231004/putin-1900507932.html

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россия, владимир путин, сочи, фонд "талант и успех"