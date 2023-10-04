https://ria.ru/20231004/svetofor-1900518080.html

В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра

В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра

Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве, в отношении подрядчика будет проведена проверка, а пострадавшему окажут... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:29

2023-10-04T18:29

2023-10-04T18:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве, в отношении подрядчика будет проведена проверка, а пострадавшему окажут всестороннюю помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. "Сегодня на Кировоградской улице из-за сильного ветра упал временный светофор. К сожалению, в момент падения пострадал пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении подрядчика, который отвечает за содержание светофоров, будет проведена проверка", - рассказали в пресс-службе. В ЦОДД отметили, что свяжутся с пострадавшим и окажут всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20231004/veter-1900471979.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва