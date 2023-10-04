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В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра
В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра
Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве, в отношении подрядчика будет проведена проверка, а пострадавшему окажут... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:29
2023-10-04T18:29
2023-10-04T18:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве, в отношении подрядчика будет проведена проверка, а пострадавшему окажут всестороннюю помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. "Сегодня на Кировоградской улице из-за сильного ветра упал временный светофор. К сожалению, в момент падения пострадал пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении подрядчика, который отвечает за содержание светофоров, будет проведена проверка", - рассказали в пресс-службе. В ЦОДД отметили, что свяжутся с пострадавшим и окажут всестороннюю помощь.
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происшествия, москва
В Москве светофор упал на пешехода из-за сильного ветра
В Москве пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве, в отношении подрядчика будет проведена проверка, а пострадавшему окажут всестороннюю помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"Сегодня на Кировоградской улице из-за сильного ветра упал временный светофор. К сожалению, в момент падения пострадал пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении подрядчика, который отвечает за содержание светофоров, будет проведена проверка", - рассказали в пресс-службе.
В ЦОДД
отметили, что свяжутся с пострадавшим и окажут всестороннюю помощь.
В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра