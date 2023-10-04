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Три села в Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 04.10.2023
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16:31 04.10.2023 (обновлено: 16:32 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/svet-1900483060.html
Три села в Курской области остались без света после обстрела
Три села в Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 04.10.2023
Три села в Курской области остались без света после обстрела
Сёла Гуево, Плехово и Горналь остались без электричества после обстрела со стороны Украины, в Гуево есть повреждения жилых домов, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:31
2023-10-04T16:32
происшествия
курская область
украина
суджанский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Сёла Гуево, Плехово и Горналь остались без электричества после обстрела со стороны Украины, в Гуево есть повреждения жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В селе Плёхово Суджанского района в нескольких домовладениях повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также повреждён автомобиль. Губернатор Старовойт пообещал помочь всем владельцам повреждённого имущества. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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происшествия, курская область, украина, суджанский район, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Украина, Суджанский район, Роман Старовойт
Три села в Курской области остались без света после обстрела

В селах Гуево, Плехово и Горналь отключился свет после обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Сёла Гуево, Плехово и Горналь остались без электричества после обстрела со стороны Украины, в Гуево есть повреждения жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2023Посмотреть
В селе Плёхово Суджанского района в нескольких домовладениях повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также повреждён автомобиль. Губернатор Старовойт пообещал помочь всем владельцам повреждённого имущества.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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ПроисшествияКурская областьУкраинаСуджанский районРоман Старовойт
 
 
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