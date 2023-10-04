https://ria.ru/20231004/svet-1900483060.html

Три села в Курской области остались без света после обстрела

Три села в Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 04.10.2023

Три села в Курской области остались без света после обстрела

Сёла Гуево, Плехово и Горналь остались без электричества после обстрела со стороны Украины, в Гуево есть повреждения жилых домов, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:31

2023-10-04T16:32

происшествия

курская область

украина

суджанский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Сёла Гуево, Плехово и Горналь остались без электричества после обстрела со стороны Украины, в Гуево есть повреждения жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт. "В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В селе Плёхово Суджанского района в нескольких домовладениях повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также повреждён автомобиль. Губернатор Старовойт пообещал помочь всем владельцам повреждённого имущества. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

курская область

украина

суджанский район

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происшествия, курская область, украина, суджанский район, роман старовойт