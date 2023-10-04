https://ria.ru/20231004/sud-1900340982.html

Суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года за фейки об армии

Суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года за фейки об армии - РИА Новости, 04.10.2023

Суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года за фейки об армии

Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по статье за публичное распространение... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:38

2023-10-04T09:38

2023-10-04T10:17

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил к 8,5 годам колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по статье за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — отметили там.Суд также запретил ей администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения.Овсянникова признана виновной по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС), которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. Как указала прокурор, своей акцией она намеревалась "способствовать нарастанию социальной напряженности и причинить вред интересам" государства.Изначально суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Однако она сбежала и, по словам ее адвоката, находится "под защитой одной из европейских стран". В середине марта 2022 года Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, по итогам которой девушку уволили.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".

https://ria.ru/20231003/sud-1900130859.html

https://ria.ru/20230917/otvetstvennost-1896845647.html

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россия, москва, вячеслав володин, госдума рф, государственный департамент сша, общество