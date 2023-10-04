https://ria.ru/20231004/sud-1900339755.html
Владивосток может вернуть землю, на которой стоят ТЦ обвиняемого бизнесмена
Владивосток может вернуть землю, на которой стоят ТЦ обвиняемого бизнесмена - РИА Новости, 04.10.2023
Владивосток может вернуть землю, на которой стоят ТЦ обвиняемого бизнесмена
Управление муниципальной собственности Владивостока подало в Арбитражный суд Приморья иски о расторжении договора аренды участков, на одном из которых незаконно РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:30
2023-10-04T09:30
2023-10-04T09:30
происшествия
владивосток
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Управление муниципальной собственности Владивостока подало в Арбитражный суд Приморья иски о расторжении договора аренды участков, на одном из которых незаконно построены два торговых центра главы федерации кудо по ДФО Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийствах. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов Ясин создал вооруженную банду "Трифоновские", которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Он заключен под арест. Ранее прокурор региона Сергей Столяров сообщал, что суд вынес решение о сносе двух незаконно возведенных торговых центров на Спортивном рынке, которые активно использовались группировкой Ясина для финансовой деятельности. В прокуратуре края РИА Новости уточняли, что ТЦ принадлежат Ясину. В феврале ТЦ "Гранд" и "Союз" закрыли решением суда в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры. В сентябре суд по иску прокурора запретил там торговлю. Собственником двух ТЦ является ООО "Буше". "В Арбитражный суд Приморского края поступило четыре исковых заявления от управления муниципальной собственности Владивостока к обществу с ограниченной ответственностью "Буше". (Первое) дело о расторжении договора от 10 февраля 2014 года аренды земельного участка, возложении обязанности освободить земельный участок. Были приняты обеспечительные меры", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина. По ее словам, второй иск – по другому участку, основания те же. Также приняты обеспечительные меры. Третий и четвертый иски - о взыскании задолженности по арендной плате. По всем четырем заявлениям заседания назначены на 24 октября. Согласно информации в определениях суда об обеспечении исковых требований администрации, участки находятся на территории Спортивного рынка, на одном из них расположены ТЦ "Гранд" и "Союз". В мае прокуратура Приморья сообщала, что через суд добивается истребования из незаконного владения супруги Ясина самовольно захваченных участков в микрорайоне Седанка во Владивостоке площадью свыше 2 тысяч "квадратов". В августе СУСК сообщало, что правоохранители закончили расследование уголовного дела о создании и участии в банде "Трифоновские", в том числе в отношении организатора Ясина.
https://ria.ru/20231003/pokhischenie-1900091839.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Владивосток может вернуть землю, на которой стоят ТЦ обвиняемого бизнесмена
Мэрия: Владивосток может вернуть землю, на которой стоят ТЦ обвиняемого Ясина
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости.
Управление муниципальной собственности Владивостока подало в Арбитражный суд
Приморья иски о расторжении договора аренды участков, на одном из которых незаконно построены два торговых центра главы федерации кудо по ДФО Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийствах.
Следствие полагает, что в начале 1990-х годов Ясин создал вооруженную банду "Трифоновские", которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Он заключен под арест. Ранее прокурор региона Сергей Столяров сообщал, что суд вынес решение о сносе двух незаконно возведенных торговых центров на Спортивном рынке, которые активно использовались группировкой Ясина для финансовой деятельности. В прокуратуре края РИА Новости уточняли, что ТЦ принадлежат Ясину. В феврале ТЦ "Гранд" и "Союз" закрыли решением суда в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры. В сентябре суд по иску прокурора запретил там торговлю. Собственником двух ТЦ является ООО "Буше".
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"В Арбитражный суд Приморского края
поступило четыре исковых заявления от управления муниципальной собственности Владивостока к обществу с ограниченной ответственностью "Буше". (Первое) дело о расторжении договора от 10 февраля 2014 года аренды земельного участка, возложении обязанности освободить земельный участок. Были приняты обеспечительные меры", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.
По ее словам, второй иск – по другому участку, основания те же. Также приняты обеспечительные меры. Третий и четвертый иски - о взыскании задолженности по арендной плате. По всем четырем заявлениям заседания назначены на 24 октября.
Согласно информации в определениях суда об обеспечении исковых требований администрации, участки находятся на территории Спортивного рынка, на одном из них расположены ТЦ "Гранд" и "Союз".
В мае прокуратура Приморья сообщала, что через суд добивается истребования из незаконного владения супруги Ясина самовольно захваченных участков в микрорайоне Седанка во Владивостоке площадью свыше 2 тысяч "квадратов".
В августе СУСК сообщало, что правоохранители закончили расследование уголовного дела о создании и участии в банде "Трифоновские", в том числе в отношении организатора Ясина.
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