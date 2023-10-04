https://ria.ru/20231004/sud-1900319914.html

В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий

В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий - РИА Новости, 04.10.2023

В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий

Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СУСК. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:35

2023-10-04T05:35

2023-10-04T09:46

сергей матвеев

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 4 окт – РИА Новости. Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СУСК. "В Бурятии перед судом предстанет бывший министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в 2021 году между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. Для проведения внешней экологической экспертизы Матвеев, по версии следствия, незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем. Помимо этого, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ незаконно увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи, добавили в СК. Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого - автомобили марки Mercedes Benz, Lexus, жилое здание и земельные участки - в ходе предварительного следствия наложен арест.

https://ria.ru/20230822/irkutsk-1891426881.html

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сергей матвеев, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, происшествия