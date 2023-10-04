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В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий - РИА Новости, 04.10.2023
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05:35 04.10.2023 (обновлено: 09:46 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sud-1900319914.html
В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий
В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий - РИА Новости, 04.10.2023
В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий
Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СУСК. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:35
2023-10-04T09:46
сергей матвеев
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 4 окт – РИА Новости. Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СУСК. "В Бурятии перед судом предстанет бывший министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в 2021 году между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. Для проведения внешней экологической экспертизы Матвеев, по версии следствия, незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем. Помимо этого, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ незаконно увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи, добавили в СК. Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого - автомобили марки Mercedes Benz, Lexus, жилое здание и земельные участки - в ходе предварительного следствия наложен арест.
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сергей матвеев, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, происшествия
Сергей Матвеев, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, Происшествия
В Бурятии будут судить бывшего министра за превышение полномочий

Экс-министр природных ресурсов Бурятии пойдет под суд за превышение полномочий

© Фото : Республика Бурятия Сергей Матвеев
 Сергей Матвеев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Республика Бурятия
Сергей Матвеев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 окт – РИА Новости. Бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает региональный СУСК.
«
"В Бурятии перед судом предстанет бывший министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Матвеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в 2021 году между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем заключен государственный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. Для проведения внешней экологической экспертизы Матвеев, по версии следствия, незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем. Помимо этого, министр в интересах подрядчика, осуществлявшего рекультивацию свалки, без какого-либо обоснования и расширения объема работ незаконно увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно увеличил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи, добавили в СК.
Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого - автомобили марки Mercedes Benz, Lexus, жилое здание и земельные участки - в ходе предварительного следствия наложен арест.
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Сергей МатвеевСледственный комитет России (СК РФ)MercedesПроисшествия
 
 
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