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В Массачусетсе несколько человек пострадали при стрельбе
В Массачусетсе несколько человек пострадали при стрельбе - РИА Новости, 04.10.2023
В Массачусетсе несколько человек пострадали при стрельбе
Несколько человек пострадали при стрельбе в городе Холиок, штата Массачусетс, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:23
2023-10-04T23:23
2023-10-04T23:25
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Несколько человек пострадали при стрельбе в городе Холиок, штата Массачусетс, сообщает местная полиция. "Мы можем подтвердить, что несколько человек пострадали. Расследование продолжается. Избегайте места происшествия", - говорится в распространенном сообщении полиции. Стрельба произошла на перекрестке двух улиц в середине дня, говорится в сообщении. По данным аналитиков из организации Gun Violence Archive, в США за год уже произошел 531 случай массовой стрельбы, когда пострадали четыре и более человек, и 30 массовых убийств. Последние три года, когда страну возглавляла демократическая администрация во главе с Джо Байденом, могут стать в статистике вооруженного насилия наихудшими. Перевалив за 600 случаев в последний год работы на посту экс-президента Дональда Трампа, число только росло, достигнув рекордных 688 случаев в 2021 году. На нынешний момент показатели превосходят данные прошлых лет на тот же период времени. Если нынешняя динамика - в среднем по два случая массовой стрельбы в день - сохранится, то к концу года в Штатах могут произойти более 700 таких эпизодов. Кроме того, значительно выросло число случаев стрельбы в школах: показатель 2021-2022 учебного года почти вдвое превосходит предыдущий.
https://radiosputnik.ria.ru/20231004/baltimor-1900349409.html
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в мире, массачусетс, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Массачусетс, США, Джо Байден, Дональд Трамп
В Массачусетсе несколько человек пострадали при стрельбе
Полиция: в городе Холиок в США несколько человек пострадали при стрельбе