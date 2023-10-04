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В США пять человек пострадали во время стрельбы в Балтиморе
В США пять человек пострадали во время стрельбы в Балтиморе - РИА Новости, 04.10.2023
В США пять человек пострадали во время стрельбы в Балтиморе
Пять человек получили ранения в результате стрельбы около университета в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщил комиссар местной полиции Ричард Уорли. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:53
2023-10-04T09:53
2023-10-04T09:54
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате стрельбы около университета в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщил комиссар местной полиции Ричард Уорли. Стрельба произошла около Государственного университета Моргана в Балтиморе. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. "Предварительно на данный момент мы знаем о пяти пострадавших в возрасте 18-22 лет. Мы считаем, что полученные ранения не угрожают их жизни", - заявил Уорли в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях полиции Балтимора. Комиссар полиции отметил, что на данный момент местонахождение подозреваемого не удалось определить. Расследование произошедшего продолжается. Уорли добавил, что силовики проверили территорию университета, после чего специальное распоряжение, действующее на территории учебного заведения в связи со стрельбой, было снято.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтимор, мэриленд
В мире, Балтимор, Мэриленд
В США пять человек пострадали во время стрельбы в Балтиморе
Пять человек ранены в результате стрельбы у университета в Балтиморе в США
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате стрельбы около университета в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщил комиссар местной полиции Ричард Уорли.
Стрельба произошла около Государственного университета Моргана в Балтиморе. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
«
"Предварительно на данный момент мы знаем о пяти пострадавших в возрасте 18-22 лет. Мы считаем, что полученные ранения не угрожают их жизни", - заявил Уорли в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях полиции Балтимора.
Комиссар полиции отметил, что на данный момент местонахождение подозреваемого не удалось определить. Расследование произошедшего продолжается.
Уорли добавил, что силовики проверили территорию университета, после чего специальное распоряжение, действующее на территории учебного заведения в связи со стрельбой, было снято.
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