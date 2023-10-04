https://ria.ru/20231004/ssha-1900554907.html

СМИ: бывшие американцы потребовали вернуть деньги за выход из гражданства

СМИ: бывшие американцы потребовали вернуть деньги за выход из гражданства - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: бывшие американцы потребовали вернуть деньги за выход из гражданства

Бывшие американские граждане подали на власти США в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные ими за выход из гражданства, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:44

2023-10-04T21:44

2023-10-04T21:46

в мире

сша

nbc

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывшие американские граждане подали на власти США в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные ими за выход из гражданства, сообщает телеканал NBC. "Для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги", - указывает телеканал. В настоящее время чтобы выйти из американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов (около 235 тысяч рублей), однако в понедельник госдеп США объявил, что вскоре уменьшит эту сумму до 450 долларов (около 45 тысяч рублей). На этом фоне бывшие американцы решили подать в суд на власти страны, чтобы вернуть хотя бы часть от уже уплаченных ими высоких сумм. Даже если гражданин США не проживает на территории страны, он обязан платить налоги в американскую казну, в связи с чем рекордное количество американцев, живущих за границей, отказываются от гражданства, отмечает NBC. Только с января по июнь этого года из американского гражданства вышли 1,3 тысячи человек, указывает телеканал со ссылкой на данные американской налоговой службы. Управляющий партнер юридической фирмы Lesperance & Associates Дэвид Лесперанс рассказал телеканалу, что реальные затраты на выход из американского гражданства в настоящее время могут даже превышать 2350 долларов. Несмотря на это, он говорит о рекордном наплыве клиентов, желающих выйти из гражданства США.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

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в мире, сша, nbc