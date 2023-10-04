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США изучают вопрос об использовании замороженных активов России на Украине

США изучают вопрос об использовании замороженных активов России на Украине - РИА Новости, 04.10.2023

США изучают вопрос об использовании замороженных активов России на Украине

США изучают юридические опции использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ, большинство которых находится в Европе, для помощи Украине, заявил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:35

2023-10-04T21:35

2023-10-04T21:42

украина

сша

россия

в мире

европа

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США изучают юридические опции использовать 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ, большинство которых находится в Европе, для помощи Украине, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Это около 300 миллиардов долларов, большая часть которых находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Так что мы изучаем, какие юридические полномочия у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины", - сообщил он в среду на выступлении в Техасе.Блинкен отметил, что, по его мнению, "россияне должны заплатить" за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть "одним из способов это сделать".

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

украина

сша

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украина, сша, россия, в мире, европа, энтони блинкен