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Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки
Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки - РИА Новости, 04.10.2023
Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки
По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС "Галичина" жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, в котором до недавнего времени существовал... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:24
2023-10-04T17:24
2023-10-04T17:24
галичина (дивизия войск сс)
в мире
альберта
канада
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ярослав хунка
олег степанов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС "Галичина" жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, в котором до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на шведского историка Пера Андерса Рудлинга. Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что университет Альберты принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства, дипломаты считают свою работу своевременной и правильной. "Пер Андерс Рудлинг обнаружил около 12 бывших членов дивизии (СС "Галичина"), которые давали деньги канадскому институту украинских исследовании университета (Альберты)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в учебном заведении есть фонд имени Владимира Кубийовича, который сыграл ключевую роль в создании "Галичины". Историк призвал университет Альберты вернуть пожертвования от людей, связанных с дивизией. Если же учебное заведение не может этого сделать, ему можно использовать эти деньги для финансирования исследований, посвященных "Галичине", считает Рудлинг. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html
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галичина (дивизия войск сс), в мире, альберта, канада, львов, ярослав хунка, олег степанов
Галичина (дивизия войск СС), В мире, Альберта, Канада, Львов, Ярослав Хунка, Олег Степанов
Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки
Globe and Mail: эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС "Галичина" жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, в котором до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщает газета Globe and Mail
со ссылкой на шведского историка Пера Андерса Рудлинга.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что университет Альберты принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства, дипломаты считают свою работу своевременной и правильной.
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"Пер Андерс Рудлинг обнаружил около 12 бывших членов дивизии (СС "Галичина"), которые давали деньги канадскому институту украинских исследовании университета (Альберты)", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в учебном заведении есть фонд имени Владимира Кубийовича, который сыграл ключевую роль в создании "Галичины".
Историк призвал университет Альберты вернуть пожертвования от людей, связанных с дивизией. Если же учебное заведение не может этого сделать, ему можно использовать эти деньги для финансирования исследований, посвященных "Галичине", считает Рудлинг.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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