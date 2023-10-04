https://ria.ru/20231004/ss-1900500889.html

Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки

Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки - РИА Новости, 04.10.2023

Украинские эсэсовцы жертвовали деньги вузу Канады, где был фонд Хунки

По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС "Галичина" жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, в котором до недавнего времени существовал... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:24

2023-10-04T17:24

2023-10-04T17:24

галичина (дивизия войск сс)

в мире

альберта

канада

львов

ярослав хунка

олег степанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. По меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС "Галичина" жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, в котором до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на шведского историка Пера Андерса Рудлинга. Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что университет Альберты принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства, дипломаты считают свою работу своевременной и правильной. "Пер Андерс Рудлинг обнаружил около 12 бывших членов дивизии (СС "Галичина"), которые давали деньги канадскому институту украинских исследовании университета (Альберты)", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в учебном заведении есть фонд имени Владимира Кубийовича, который сыграл ключевую роль в создании "Галичины". Историк призвал университет Альберты вернуть пожертвования от людей, связанных с дивизией. Если же учебное заведение не может этого сделать, ему можно использовать эти деньги для финансирования исследований, посвященных "Галичине", считает Рудлинг. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html

https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

альберта

канада

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

галичина (дивизия войск сс), в мире, альберта, канада, львов, ярослав хунка, олег степанов