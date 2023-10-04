https://ria.ru/20231004/spiker-1900311170.html

"Свергнувший" Маккарти конгрессмен заявил, что не хочет быть спикером

"Свергнувший" Маккарти конгрессмен заявил, что не хочет быть спикером - РИА Новости, 04.10.2023

"Свергнувший" Маккарти конгрессмен заявил, что не хочет быть спикером

Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не имеет амбиций занять его место. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T01:21

2023-10-04T01:21

2023-10-04T01:31

сша

северная каролина

украина

кевин маккарти

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не имеет амбиций занять его место. Нижняя палата конгресса во вторник впервые в истории отстранила своего спикера в результате ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства, к которому относится Гетц. На вопрос журналистов, не планирует ли он сам претендовать на вакансию, Гетц ответил: "Абсолютно нет. У меня нет такого желания". С инициативой снятия Маккарти Гетц выступил после того, как его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Гетц также обвиняет экс-спикера в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. "Нам грозит годовой дефицит бюджета в 2,2 триллиона долларов, дедолларизация мировой экономики, которая сокрушит американцев из трудового класса. Кевин Маккарти - это персонаж "болота", который пришел к власти, собирая пожертвования от лоббистских объединений и перераспределяя их в обмен на оказываемые услуги", - сказал Гетц. Исполняющим обязанности спикера стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, чье имя фигурировало в списке преемников, которое составил Маккарти. В дальнейшем палате представителей предстоит провести выборы нового полноценного главы. В случае с Маккарти на это ушло пять дней и рекордные 15 раундов голосований. На вопрос, что он может сказать коллегам, которые говорят, что в палате нет кандидатуры, способной набрать необходимые 218 голосов, Гетц ответил: "Я бы им сказал, что у Кевина Маккарти совершенно точно нет 218 голосов. Давайте попробуем кого-то еще".

https://ria.ru/20231003/spiker-1900297363.html

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сша

северная каролина

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сша, северная каролина, украина, кевин маккарти, джо байден, в мире