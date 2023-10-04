Рейтинг@Mail.ru
Назначен временный спикер конгресса США - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 04.10.2023 (обновлено: 00:45 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/spiker-1900308332.html
Назначен временный спикер конгресса США
Назначен временный спикер конгресса США - РИА Новости, 04.10.2023
Назначен временный спикер конгресса США
Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:37
2023-10-04T00:45
конгресс сша
в мире
сша
кевин маккарти
северная каролина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb96b2e276a9b9630a8531f3a1755316.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке."Первое имя в предоставленном клерку списке - Патрик Макгенри из Северной Каролины", - было объявлено в палате.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Законодатели объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы палаты представителей - третьего лица в государственной иерархии США.Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
https://ria.ru/20231003/spiker-1900297363.html
https://ria.ru/20231003/otstranenie-1900292576.html
сша
северная каролина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a7cbc908aa3d789305ab9634b5fbc0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, северная каролина, киев
Конгресс США, В мире, США, Кевин Маккарти, Северная Каролина, Киев
Назначен временный спикер конгресса США

Временным спикером конгресса США стал представитель Северной Каролины Макгенри

© AP Photo / Jose Luis MaganaВременный спикер палаты представителей конгресса США Патрик Макгенри
Временный спикер палаты представителей конгресса США Патрик Макгенри - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Временный спикер палаты представителей конгресса США Патрик Макгенри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.
Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий
Вчера, 21:46
"Первое имя в предоставленном клерку списке - Патрик Макгенри из Северной Каролины", - было объявлено в палате.
Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.
Законодатели объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы палаты представителей - третьего лица в государственной иерархии США.
Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера
Вчера, 20:52
 
Конгресс СШАВ миреСШАКевин МаккартиСеверная КаролинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала