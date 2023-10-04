https://ria.ru/20231004/spiker-1900308332.html
Назначен временный спикер конгресса США
Назначен временный спикер конгресса США - РИА Новости, 04.10.2023
Назначен временный спикер конгресса США
Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:37
2023-10-04T00:37
2023-10-04T00:45
конгресс сша
в мире
сша
кевин маккарти
северная каролина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb96b2e276a9b9630a8531f3a1755316.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке."Первое имя в предоставленном клерку списке - Патрик Макгенри из Северной Каролины", - было объявлено в палате.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Законодатели объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы палаты представителей - третьего лица в государственной иерархии США.Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву.
https://ria.ru/20231003/spiker-1900297363.html
https://ria.ru/20231003/otstranenie-1900292576.html
сша
северная каролина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900308476_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a7cbc908aa3d789305ab9634b5fbc0d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, северная каролина, киев
Конгресс США, В мире, США, Кевин Маккарти, Северная Каролина, Киев
Назначен временный спикер конгресса США
Временным спикером конгресса США стал представитель Северной Каролины Макгенри
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, объявили в законодательном органе.
Как пояснили законодателям после голосования, которым с поста спикера сняли Кевина Маккарти
, по правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.
Спикером парламента Канады впервые станет темнокожий
"Первое имя в предоставленном клерку списке - Патрик Макгенри из Северной Каролины", - было объявлено в палате.
Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.
Законодатели объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы палаты представителей - третьего лица в государственной иерархии США.
Работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Членам палаты предстоит предложить кандидатуры для голосования, потом пройдут выборы. Организацией процесса займется исполняющий обязанности спикера. При этом, как отмечают американские СМИ, нет явных фаворитов на должность. Самого Маккарти утвердили на посту с 15 раза, на это потребовалось несколько дней.
Все это будет происходить на фоне неопределенности с финансированием правительства США по истечении принятого временного бюджета и в отсутствии решений о дальнейшей помощи Киеву
.
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера