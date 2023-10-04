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В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:06
2023-10-04T14:06
2023-10-04T14:19
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Парасковиевка и Красное (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
МО: в Николаевской области ВС России уничтожили украинскую РЛС