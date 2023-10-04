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В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 04.10.2023 (обновлено: 14:19 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436387.html
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:06
2023-10-04T14:19
специальная военная операция на украине
россия
в мире
николаевская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Парасковиевка и Красное (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
россия
николаевская область
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россия, в мире, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ

МО: в Николаевской области ВС России уничтожили украинскую РЛС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г"
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Парасковиевка и Красное (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреНиколаевская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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