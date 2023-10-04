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В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину - РИА Новости, 04.10.2023
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15:06 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sobaki-1900454317.html
В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину
В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину - РИА Новости, 04.10.2023
В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину
Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске, сообщила пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:06
2023-10-04T15:06
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске, сообщила пресс-служба управления СК РФ по ХМАО. По информации ведомства, во вторник возле городского рынка на 34-летнюю женщину напала стая бездомных собак. Помощь местной жительнице оказал очевидец произошедшего, проезжавший на автомобиле. "По факту нападения собак на женщину в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе работы по отлову бездомных животных", - следует из сообщения. Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медпомощь, ее состояние было удовлетворительным, от госпитализации она отказалась. Также проверяется информация о шести случаях нападения бездомных животных на людей в Нижневартовске за последние несколько дней. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230907/sobaki-1894844904.html
нижневартовск
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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину

СК завел дело после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске, сообщила пресс-служба управления СК РФ по ХМАО.
По информации ведомства, во вторник возле городского рынка на 34-летнюю женщину напала стая бездомных собак. Помощь местной жительнице оказал очевидец произошедшего, проезжавший на автомобиле.
«
"По факту нападения собак на женщину в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе работы по отлову бездомных животных", - следует из сообщения.
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медпомощь, ее состояние было удовлетворительным, от госпитализации она отказалась.
Также проверяется информация о шести случаях нападения бездомных животных на людей в Нижневартовске за последние несколько дней. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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