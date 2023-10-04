https://ria.ru/20231004/sobaki-1900454317.html

В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину

В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину - РИА Новости, 04.10.2023

В Югре возбудили дело после нападения стаи бездомных собак на женщину

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске, сообщила пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:06

2023-10-04T15:06

2023-10-04T15:06

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после нападения стаи бездомных собак на женщину в Нижневартовске, сообщила пресс-служба управления СК РФ по ХМАО. По информации ведомства, во вторник возле городского рынка на 34-летнюю женщину напала стая бездомных собак. Помощь местной жительнице оказал очевидец произошедшего, проезжавший на автомобиле. "По факту нападения собак на женщину в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе работы по отлову бездомных животных", - следует из сообщения. Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе окружной клинической больницы Нижневартовска, при поступлении пострадавшей женщине была оказана необходимая медпомощь, ее состояние было удовлетворительным, от госпитализации она отказалась. Также проверяется информация о шести случаях нападения бездомных животных на людей в Нижневартовске за последние несколько дней. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230907/sobaki-1894844904.html

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)