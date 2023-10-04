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СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула - РИА Новости, 04.10.2023
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15:19 04.10.2023 (обновлено: 15:20 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/smi-1900460274.html
СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула
СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула
Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри ликвидирован на севере Сирии, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:19
2023-10-04T15:20
в мире
стамбул
сирия
турция
сулейман сойлу
массачусетский технологический институт
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СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри ликвидирован на севере Сирии, сообщил телеканал TRT Haber. По данным турецкой разведки (MIT), Хайри лично обучал обвиняемую в осуществлении теракта Ахлям аль-Башир и организовал ее переход в Турцию. Разведке стало известно, что Хайри находится в сирийской провинции Хасеке, агенты стали дожидаться подходящего момента. "В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри", - пишет агентство. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября минувшего года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД на тот момент Сулейман Сойлу заявлял, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. В феврале на севере Сирии был ликвидирован террорист Халил Менджи, спланировавший и принявший активное участие в организации теракта.
https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html
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в мире, стамбул, сирия, турция, сулейман сойлу, массачусетский технологический институт
В мире, Стамбул, Сирия, Турция, Сулейман Сойлу, Массачусетский технологический институт
СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула

TRT Haber: Турецкая разведка ликвидировала организатора теракта в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри ликвидирован на севере Сирии, сообщил телеканал TRT Haber.
По данным турецкой разведки (MIT), Хайри лично обучал обвиняемую в осуществлении теракта Ахлям аль-Башир и организовал ее переход в Турцию. Разведке стало известно, что Хайри находится в сирийской провинции Хасеке, агенты стали дожидаться подходящего момента.
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"В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри", - пишет агентство.
На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября минувшего года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД на тот момент Сулейман Сойлу заявлял, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
В феврале на севере Сирии был ликвидирован террорист Халил Менджи, спланировавший и принявший активное участие в организации теракта.
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В миреСтамбулСирияТурцияСулейман СойлуМассачусетский технологический институт
 
 
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