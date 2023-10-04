https://ria.ru/20231004/smi-1900460274.html

СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула

СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ сообщили о ликвидации организатора теракта в центре Стамбула

Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри ликвидирован на севере Сирии, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:19

2023-10-04T15:19

2023-10-04T15:20

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сирия

турция

сулейман сойлу

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СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри ликвидирован на севере Сирии, сообщил телеканал TRT Haber. По данным турецкой разведки (MIT), Хайри лично обучал обвиняемую в осуществлении теракта Ахлям аль-Башир и организовал ее переход в Турцию. Разведке стало известно, что Хайри находится в сирийской провинции Хасеке, агенты стали дожидаться подходящего момента. "В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри", - пишет агентство. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября минувшего года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД на тот момент Сулейман Сойлу заявлял, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. В феврале на севере Сирии был ликвидирован террорист Халил Менджи, спланировавший и принявший активное участие в организации теракта.

https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html

https://ria.ru/20231004/mvd-1900333808.html

стамбул

сирия

турция

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в мире, стамбул, сирия, турция, сулейман сойлу, массачусетский технологический институт