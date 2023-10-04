https://ria.ru/20231004/smartfon-1900309797.html
Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами - РИА Новости, 04.10.2023
Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:10
2023-10-04T02:10
2023-10-04T02:10
технологии
алексей лукацкий
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он дал совет, как защититься от покупки зараженного гаджета.Производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать, в частности, информацию о действиях пользователей, сказал Лукацкий."Как правило, такое происходит в Китае. За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства", – уточнил эксперт.По его мнению, изготовители дешевых смартфонов стремятся завладеть персональными данными людей, купивших гаджеты, чтобы потом их перепродать."Производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают", – считает Лукацкий.Теоретически вирус могут установить на импортный смартфон и в России, полагает эксперт."Российское законодательство предусматривает установку на все ввозимые на территорию РФ смартфоны отечественных программ. Это означает, что все гаджеты распаковываются и на них устанавливается необходимое ПО, среди которого теоретически может затесаться, случайно или целенаправленно, вредоносная программа", – пояснил Лукацкий.Впрочем, пока о таких случаях не сообщалось, добавил он.Защититься от вредоносного кода, установленного на смартфон в России, можно было бы с помощью обычного антивирусного ПО, уверен эксперт. С вирусами, которые загружены изготовителем, справиться намного сложнее."Если вирус встроен в мобильную ОС на производстве, удалить его бывает либо очень затруднительно, либо невозможно", – предостерег Лукацкий.Чтобы избежать покупки зараженного вирусами устройства, стоит отдавать предпочтение продукции известных компаний, рекомендует эксперт."Лучше не покупать ноунейм смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более-менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию", – посоветовал Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230925/kasperskiy-1898007625.html
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технологии, алексей лукацкий, смартфон, смартфоны
Технологии, Алексей Лукацкий, смартфон, Смартфоны
Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Эксперт Лукацкий предупредил о предустановленных вирусах в китайских смартфонах
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон, предупредил в интервью радио Sputnik
эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он дал совет, как защититься от покупки зараженного гаджета.
Производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать, в частности, информацию о действиях пользователей, сказал Лукацкий.
«
"Как правило, такое происходит в Китае. За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства", – уточнил эксперт.
По его мнению, изготовители дешевых смартфонов стремятся завладеть персональными данными людей, купивших гаджеты, чтобы потом их перепродать.
"Производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают", – считает Лукацкий.
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Теоретически вирус могут установить на импортный смартфон и в России, полагает эксперт.
"Российское законодательство предусматривает установку на все ввозимые на территорию РФ смартфоны отечественных программ. Это означает, что все гаджеты распаковываются и на них устанавливается необходимое ПО, среди которого теоретически может затесаться, случайно или целенаправленно, вредоносная программа", – пояснил Лукацкий.
Впрочем, пока о таких случаях не сообщалось, добавил он.
Защититься от вредоносного кода, установленного на смартфон в России, можно было бы с помощью обычного антивирусного ПО, уверен эксперт. С вирусами, которые загружены изготовителем, справиться намного сложнее.
"Если вирус встроен в мобильную ОС на производстве, удалить его бывает либо очень затруднительно, либо невозможно", – предостерег Лукацкий.
Чтобы избежать покупки зараженного вирусами устройства, стоит отдавать предпочтение продукции известных компаний, рекомендует эксперт.
"Лучше не покупать ноунейм смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более-менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию", – посоветовал Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.
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