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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.10.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:43

2023-10-04T10:43

2023-10-04T10:43

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: наблюдательный пост и склад с боеприпасами, в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили: 8 - убитых 3 - раненых, 120 – миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, в районе населенного пункта Антоновка уничтожен автомобиль , потери ВСУ в живой силе при этом составили 6 - убитых; 3 –раненых", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки с расчётом, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. На каховском направлении уничтожена позиция украинских войск, потери противника составили 6- убитых, 2 - раненых.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность