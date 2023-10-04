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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.10.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:43
2023-10-04T10:43
2023-10-04T10:43
специальная военная операция на украине
херсон
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: наблюдательный пост и склад с боеприпасами, в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили: 8 - убитых 3 - раненых, 120 – миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, в районе населенного пункта Антоновка уничтожен автомобиль , потери ВСУ в живой силе при этом составили 6 - убитых; 3 –раненых", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки с расчётом, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. На каховском направлении уничтожена позиция украинских войск, потери противника составили 6- убитых, 2 - раненых.
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном