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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sklad-1900353793.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 04.10.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:43
2023-10-04T10:43
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: наблюдательный пост и склад с боеприпасами, в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили: 8 - убитых 3 - раненых, 120 – миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, в районе населенного пункта Антоновка уничтожен автомобиль , потери ВСУ в живой силе при этом составили 6 - убитых; 3 –раненых", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки с расчётом, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. На каховском направлении уничтожена позиция украинских войск, потери противника составили 6- убитых, 2 - раненых.
https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили наблюдательный пост украинских войск вместе со складом боеприпасов на острове Алексеевский у Херсона, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: наблюдательный пост и склад с боеприпасами, в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе составили: 8 - убитых 3 - раненых, 120 – миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, в районе населенного пункта Антоновка уничтожен автомобиль , потери ВСУ в живой силе при этом составили 6 - убитых; 3 –раненых", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки с расчётом, ликвидированы 5 украинских военнослужащих. На каховском направлении уничтожена позиция украинских войск, потери противника составили 6- убитых, 2 - раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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