https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html

На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок

На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок - РИА Новости, 04.10.2023

На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать схему размещения ярмарок, расположенных вдоль всех федеральных трасс, чтобы ограничить... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T23:31

2023-10-04T23:31

2023-10-04T23:31

краснодарский край

вениамин кондратьев

туапсинский район

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать схему размещения ярмарок, расположенных вдоль всех федеральных трасс, чтобы ограничить опасную для покупателей незаконную торговлю в регионе. "Качественный придорожный сервис - важная составляющая имиджа Кубани. Для продавцов и покупателей на трассах оборудовали удобные и безопасные торговые ярмарки. В этом году в регионе работали более 240 таких точек. Тем не менее, незаконная торговля вдоль дорог продолжается. Много вопросов по ситуации вдоль трассы М4 "Дон" в Туапсинском районе...Дал поручение в течение месяца разработать схему размещения торговых точек вдоль всех федеральных трасс, расположенных у нас в крае", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Он добавил, что несанкционированная торговля "прямо из багажников автомобилей" опасна как для покупателей, так и для водителей. По словам руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, летом в ходе проверки торговлю "с колес" выявили в десяти муниципалитетах Кубани- Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также Абинском, Кущевском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. На нарушителей было составлено 856 протоколов. По данным пресс-службе, в Туапсинском районе с начала года выявили 14 незаконных ярмарок, часть из них до сих пор не демонтировали. В основном там продают маринованные грибы, "консервацию неизвестного происхождения". При этом реализаторы зачастую занимают места для отдыха водителей, в том числе "заездные карманы". Такие торговые точки расположены вдоль горного серпантина, что создает угрозу для туристов и самих продавцов.

https://ria.ru/20231004/kuban-1900307828.html

https://ria.ru/20231004/kuban-1900307664.html

туапсинский район

краснодарский край

анапа

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вениамин кондратьев, туапсинский район, краснодарский край, анапа