На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок
На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать схему размещения ярмарок, расположенных вдоль всех федеральных трасс, чтобы ограничить опасную для покупателей незаконную торговлю в регионе.
"Качественный придорожный сервис - важная составляющая имиджа Кубани. Для продавцов и покупателей на трассах оборудовали удобные и безопасные торговые ярмарки. В этом году в регионе работали более 240 таких точек. Тем не менее, незаконная торговля вдоль дорог продолжается. Много вопросов по ситуации вдоль трассы М4 "Дон" в Туапсинском районе...Дал поручение в течение месяца разработать схему размещения торговых точек вдоль всех федеральных трасс, расположенных у нас в крае", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Он добавил, что несанкционированная торговля "прямо из багажников автомобилей" опасна как для покупателей, так и для водителей.
По словам руководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, летом в ходе проверки торговлю "с колес" выявили в десяти муниципалитетах Кубани- Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также Абинском, Кущевском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. На нарушителей было составлено 856 протоколов.
По данным пресс-службе, в Туапсинском районе с начала года выявили 14 незаконных ярмарок, часть из них до сих пор не демонтировали. В основном там продают маринованные грибы, "консервацию неизвестного происхождения". При этом реализаторы зачастую занимают места для отдыха водителей, в том числе "заездные карманы". Такие торговые точки расположены вдоль горного серпантина, что создает угрозу для туристов и самих продавцов.