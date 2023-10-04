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Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС

Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.10.2023

Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС

Жителя Колосовского района Омской области приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь сотрудника ДПС при исполнении, рассказали в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:54

2023-10-04T13:54

2023-10-04T14:00

происшествия

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омская область

гибдд мвд рф

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ОМСК, 4 окт - РИА Новости. Жителя Колосовского района Омской области приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь сотрудника ДПС при исполнении, рассказали в пресс-службе СУСК по Омской области. Инцидент произошел 8 июля. Пьяного мужчину подвозил на автомобиле знакомый. Когда друзья ехали по селу Колосовка, их остановил сотрудник ДПС. "Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя. Приговором суда подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вину мужчина признал полностью.

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происшествия, авто, омская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), россия