Рейтинг@Mail.ru
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 04.10.2023 (обновлено: 14:00 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sk-1900431991.html
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.10.2023
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС
Жителя Колосовского района Омской области приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь сотрудника ДПС при исполнении, рассказали в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:54
2023-10-04T14:00
происшествия
авто
омская область
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ОМСК, 4 окт - РИА Новости. Жителя Колосовского района Омской области приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь сотрудника ДПС при исполнении, рассказали в пресс-службе СУСК по Омской области. Инцидент произошел 8 июля. Пьяного мужчину подвозил на автомобиле знакомый. Когда друзья ехали по селу Колосовка, их остановил сотрудник ДПС. "Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя. Приговором суда подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вину мужчина признал полностью.
https://ria.ru/20231004/mvd-1900431527.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, омская область, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Авто, Омская область, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС

СК: жителя Омской области приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 окт - РИА Новости. Жителя Колосовского района Омской области приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за попытку поджечь сотрудника ДПС при исполнении, рассказали в пресс-службе СУСК по Омской области.
Инцидент произошел 8 июля. Пьяного мужчину подвозил на автомобиле знакомый. Когда друзья ехали по селу Колосовка, их остановил сотрудник ДПС.
"Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя. Приговором суда подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе..
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вину мужчина признал полностью.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Убийство в Москве раскрыли спустя 26 лет
Вчера, 13:50
 
ПроисшествияАвтоОмская областьГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала