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Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет
Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет - РИА Новости, 04.10.2023
Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет
Суд назначил 11 лет колонии жителю кубанской станицы Ленинградская, который убил кувалдой восьмилетнюю соседку, закопал тело, а затем начал писать на зданиях... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:05
2023-10-04T13:05
2023-10-04T14:09
происшествия
жилье
россия
ленинградский район
николай мишин
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Суд назначил 11 лет колонии жителю кубанской станицы Ленинградская, который убил кувалдой восьмилетнюю соседку, закопал тело, а затем начал писать на зданиях место ее захоронения, сообщает в среду краевое управление СК РФ. В июне 2016 года в посёлке Звезда Ленинградского района пропала 8-летняя девочка, которую долгое время не удавалось найти ни живой, ни мертвой. Через 3,5 года в соседней станице на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.Следователи выехали на этот участок и обнаружили там кости. Как выяснилось, в день убийства девочка несколько раз забегала во двор дома 66-летнего Николая Мишина, "чем отвлекала его". Мужчина, прогоняя ребёнка, ударил ее кувалдой и убил.Затем вывез тело в соседний населенный пункт и закопал в поле. Мишин был задержан и впоследствии признал, что надписи на зданиях оставлял именно он.Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, на это Мишина натолкнул психологический приём, применённый следствием. Какой именно - официально не уточняется."Он признан виновным в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда, пропавшей в 2016 году (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)… На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Николаю Мишину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении.Суд также взыскал с Мишина в пользу семьи потерпевшей миллион рублей в счет морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Обвинительный приговор вынесен Мишину со второй попытки: в 2020 году присяжные оправдали его, посчитав недоказанными события, описанные в обвинительном заключении.Жена Мишина впоследствии рассказала РИА Новости о имеющихся, на ее взгляд, нестыковках в деле, главная из которых - отсутствие мужа дома в предполагаемый момент преступления.В январе 2021 года Краснодарский краевой суд признал Мишина невиновным, а еще через два месяца оправдательный приговор был отменен по представлению прокуратуры, и дело направили на новое рассмотрение.По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, в июле сего года коллегия присяжных уже единогласно признала мужчину виновным в совершении преступления.
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происшествия, жилье, россия, ленинградский район, николай мишин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Жилье, Россия, Ленинградский район, Николай Мишин, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет
СК: на Кубани раскрыли убийство ребенка по надписям на зданиях
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости.
Суд назначил 11 лет колонии жителю кубанской станицы Ленинградская, который убил кувалдой восьмилетнюю соседку, закопал тело, а затем начал писать на зданиях место ее захоронения, сообщает в среду краевое управление
СК РФ.
В июне 2016 года в посёлке Звезда Ленинградского района
пропала 8-летняя девочка, которую долгое время не удавалось найти ни живой, ни мертвой. Через 3,5 года в соседней станице на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.
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Следователи выехали на этот участок и обнаружили там кости. Как выяснилось, в день убийства девочка несколько раз забегала во двор дома 66-летнего Николая Мишина
, "чем отвлекала его". Мужчина, прогоняя ребёнка, ударил ее кувалдой и убил.
Затем вывез тело в соседний населенный пункт и закопал в поле. Мишин был задержан и впоследствии признал, что надписи на зданиях оставлял именно он.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, на это Мишина натолкнул психологический приём, применённый следствием. Какой именно - официально не уточняется.
"Он признан виновным в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда, пропавшей в 2016 году (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)… На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Николаю Мишину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении.
Суд также взыскал с Мишина в пользу семьи потерпевшей миллион рублей в счет морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Обвинительный приговор вынесен Мишину со второй попытки: в 2020 году присяжные оправдали его, посчитав недоказанными события, описанные в обвинительном заключении.
Жена Мишина впоследствии рассказала РИА Новости о имеющихся, на ее взгляд, нестыковках в деле, главная из которых - отсутствие мужа дома в предполагаемый момент преступления.
В январе 2021 года Краснодарский краевой суд
признал Мишина невиновным, а еще через два месяца оправдательный приговор был отменен по представлению прокуратуры, и дело направили на новое рассмотрение.
По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края
, в июле сего года коллегия присяжных уже единогласно признала мужчину виновным в совершении преступления.
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