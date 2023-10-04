https://ria.ru/20231004/sk-1900413387.html

Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет

Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет - РИА Новости, 04.10.2023

Фигурант дела об убийстве ребенка на Кубани получил одиннадцать лет

Суд назначил 11 лет колонии жителю кубанской станицы Ленинградская, который убил кувалдой восьмилетнюю соседку, закопал тело, а затем начал писать на зданиях... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:05

2023-10-04T13:05

2023-10-04T14:09

происшествия

жилье

россия

ленинградский район

николай мишин

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краснодарский край

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Суд назначил 11 лет колонии жителю кубанской станицы Ленинградская, который убил кувалдой восьмилетнюю соседку, закопал тело, а затем начал писать на зданиях место ее захоронения, сообщает в среду краевое управление СК РФ. В июне 2016 года в посёлке Звезда Ленинградского района пропала 8-летняя девочка, которую долгое время не удавалось найти ни живой, ни мертвой. Через 3,5 года в соседней станице на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.Следователи выехали на этот участок и обнаружили там кости. Как выяснилось, в день убийства девочка несколько раз забегала во двор дома 66-летнего Николая Мишина, "чем отвлекала его". Мужчина, прогоняя ребёнка, ударил ее кувалдой и убил.Затем вывез тело в соседний населенный пункт и закопал в поле. Мишин был задержан и впоследствии признал, что надписи на зданиях оставлял именно он.Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, на это Мишина натолкнул психологический приём, применённый следствием. Какой именно - официально не уточняется."Он признан виновным в убийстве 8-летней жительницы поселка Звезда, пропавшей в 2016 году (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)… На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Николаю Мишину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении.Суд также взыскал с Мишина в пользу семьи потерпевшей миллион рублей в счет морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.Обвинительный приговор вынесен Мишину со второй попытки: в 2020 году присяжные оправдали его, посчитав недоказанными события, описанные в обвинительном заключении.Жена Мишина впоследствии рассказала РИА Новости о имеющихся, на ее взгляд, нестыковках в деле, главная из которых - отсутствие мужа дома в предполагаемый момент преступления.В январе 2021 года Краснодарский краевой суд признал Мишина невиновным, а еще через два месяца оправдательный приговор был отменен по представлению прокуратуры, и дело направили на новое рассмотрение.По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, в июле сего года коллегия присяжных уже единогласно признала мужчину виновным в совершении преступления.

https://ria.ru/20231002/shokolad-1900073297.html

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происшествия, жилье, россия, ленинградский район, николай мишин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, краснодарский краевой суд