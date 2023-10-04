https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html

США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии

США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 04.10.2023

США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сентябрь 362 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:06

2023-10-04T22:06

2023-10-04T22:06

в мире

сирия

сша

эт-танф

rafale

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сентябрь 362 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В сентябре со стороны "коалиции" зафиксировано 362 случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кроме того, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - три обстрела. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сирия

сша

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, эт-танф, rafale, f-16