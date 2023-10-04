https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии
США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 04.10.2023
США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сентябрь 362 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:06
2023-10-04T22:06
2023-10-04T22:06
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сентябрь 362 раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В сентябре со стороны "коалиции" зафиксировано 362 случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кроме того, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - три обстрела. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html
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в мире, сирия, сша, эт-танф, rafale, f-16
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, Rafale, F-16
США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии
Кулить: США в Сирии в сентябре 362 раза нарушили протоколы деконфликтации