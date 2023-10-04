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В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников - РИА Новости, 04.10.2023
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23:21 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sirius-1900565832.html
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников - РИА Новости, 04.10.2023
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:21
2023-10-04T23:21
общество
россия
сочи
елена шмелева
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "За все время работы "Сириуса" 65 тысяч школьников прошли наше интенсивное обучение, выпустились. В этом году 9 тысяч человек приедет и пройдет обучение здесь", - сказала Шмелева. По ее словам, на проходящие в "Сириусе" образовательные мероприятия привлекают наставников из числа студентов. "Если сложить все мероприятия, то в течение года более 3,5 миллионов человек принимают участие. Конечно, не только из Российской Федерации. Мы посчитали: из трех десятков стран приезжают молодые люди на наши программы", - уточнила Шмелева.
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общество, россия, сочи, елена шмелева, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Елена Шмелева, Владимир Путин
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников

Глава "Сириуса" Шмелева: 65 тысяч школьников прошли обучение в центре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева.
Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус".
"За все время работы "Сириуса" 65 тысяч школьников прошли наше интенсивное обучение, выпустились. В этом году 9 тысяч человек приедет и пройдет обучение здесь", - сказала Шмелева.
По ее словам, на проходящие в "Сириусе" образовательные мероприятия привлекают наставников из числа студентов.
"Если сложить все мероприятия, то в течение года более 3,5 миллионов человек принимают участие. Конечно, не только из Российской Федерации. Мы посчитали: из трех десятков стран приезжают молодые люди на наши программы", - уточнила Шмелева.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе
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Вчера, 21:50
 
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