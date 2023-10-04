https://ria.ru/20231004/sirius-1900565832.html
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников - РИА Новости, 04.10.2023
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:21
2023-10-04T23:21
2023-10-04T23:21
общество
россия
сочи
елена шмелева
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900498058_0:20:3100:1764_1920x0_80_0_0_539b56b18e0387fec9f99d5bb74e45e5.jpg
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева. Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи создали "Сириус". "За все время работы "Сириуса" 65 тысяч школьников прошли наше интенсивное обучение, выпустились. В этом году 9 тысяч человек приедет и пройдет обучение здесь", - сказала Шмелева. По ее словам, на проходящие в "Сириусе" образовательные мероприятия привлекают наставников из числа студентов. "Если сложить все мероприятия, то в течение года более 3,5 миллионов человек принимают участие. Конечно, не только из Российской Федерации. Мы посчитали: из трех десятков стран приезжают молодые люди на наши программы", - уточнила Шмелева.
https://ria.ru/20231004/sirius-1900555663.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900498058_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_aba0245df242f7713d72bc74c92fc81a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сочи, елена шмелева, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Елена Шмелева, Владимир Путин
В "Сириусе" прошли обучение 65 тысяч школьников
Глава "Сириуса" Шмелева: 65 тысяч школьников прошли обучение в центре
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Около 65 тысяч учеников школ прошли интенсивное обучение в образовательном центре "Сириус" за время его существования, сообщила президенту РФ Владимиру Путину руководитель центра Елена Шмелева.
Глава государства в среду в "Сириусе" провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". Фонд учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Для обучения таких ребят по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи
создали "Сириус".
"За все время работы "Сириуса" 65 тысяч школьников прошли наше интенсивное обучение, выпустились. В этом году 9 тысяч человек приедет и пройдет обучение здесь", - сказала Шмелева.
По ее словам, на проходящие в "Сириусе" образовательные мероприятия привлекают наставников из числа студентов.
"Если сложить все мероприятия, то в течение года более 3,5 миллионов человек принимают участие. Конечно, не только из Российской Федерации. Мы посчитали: из трех десятков стран приезжают молодые люди на наши программы", - уточнила Шмелева.
В "Сириусе" предложили создать программу работы со школами за границей