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Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус" - РИА Новости, 04.10.2023
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17:04 04.10.2023 (обновлено: 17:12 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sirius-1900496654.html
Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус"
Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус" - РИА Новости, 04.10.2023
Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус"
Президент России Владимир Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус", где будут жить ученики старших классов и те, кто приезжает в рамках... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:04
2023-10-04T17:12
общество
сочи
россия
владимир путин
фонд "талант и успех"
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус", где будут жить ученики старших классов и те, кто приезжает в рамках партнерских программ. Заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" под председательством Путина состоится в среду на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. Перед заседанием президенту показали новое здание, построенное для проживания школьников 7-11 классов, которые обучаются в профильных классах лицея, в Высшей школе музыки, а также приезжают на федеральную территорию в рамках интенсивных партнерских программ лицея. В новом пятиэтажном жилом корпусе 132 комнаты, которые рассчитаны на 250 детей. Также в здании есть зоны для питания, отдыха и самоподготовки, пространства для выставок. Сейчас в лицее обучаются более 1 тысячи школьников, отмечено в материалах к визиту Путина. Первоочередным правом на обучение в лицее пользуются дети сотрудников фонда "Талант и успех", научно-технологического университета "Сириус" и других организаций, участвующих в реализации целей федеральной территории "Сириус". Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи. Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус", теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж при нем, инновационный научно-технологический центр.
https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html
https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html
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общество, сочи, россия, владимир путин, фонд "талант и успех"
Общество, Сочи, Россия, Владимир Путин, Фонд "Талант и успех"
Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус"

Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в Сириусе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в "Сириусе"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус", где будут жить ученики старших классов и те, кто приезжает в рамках партнерских программ.
Заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" под председательством Путина состоится в среду на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи.
Официальный герб федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Перед заседанием президенту показали новое здание, построенное для проживания школьников 7-11 классов, которые обучаются в профильных классах лицея, в Высшей школе музыки, а также приезжают на федеральную территорию в рамках интенсивных партнерских программ лицея.
В новом пятиэтажном жилом корпусе 132 комнаты, которые рассчитаны на 250 детей. Также в здании есть зоны для питания, отдыха и самоподготовки, пространства для выставок. Сейчас в лицее обучаются более 1 тысячи школьников, отмечено в материалах к визиту Путина. Первоочередным правом на обучение в лицее пользуются дети сотрудников фонда "Талант и успех", научно-технологического университета "Сириус" и других организаций, участвующих в реализации целей федеральной территории "Сириус".
Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи.
Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус", теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж при нем, инновационный научно-технологический центр.
Ученицы в образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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ОбществоСочиРоссияВладимир ПутинФонд "Талант и успех"
 
 
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