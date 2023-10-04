https://ria.ru/20231004/sirius-1900496654.html

Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус"

Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус" - РИА Новости, 04.10.2023

Путин осмотрел новый жилой корпус лицея "Сириус"

Президент России Владимир Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус", где будут жить ученики старших классов и те, кто приезжает в рамках... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:04

2023-10-04T17:12

общество

сочи

россия

владимир путин

фонд "талант и успех"

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея "Сириус", где будут жить ученики старших классов и те, кто приезжает в рамках партнерских программ. Заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" под председательством Путина состоится в среду на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи. Перед заседанием президенту показали новое здание, построенное для проживания школьников 7-11 классов, которые обучаются в профильных классах лицея, в Высшей школе музыки, а также приезжают на федеральную территорию в рамках интенсивных партнерских программ лицея. В новом пятиэтажном жилом корпусе 132 комнаты, которые рассчитаны на 250 детей. Также в здании есть зоны для питания, отдыха и самоподготовки, пространства для выставок. Сейчас в лицее обучаются более 1 тысячи школьников, отмечено в материалах к визиту Путина. Первоочередным правом на обучение в лицее пользуются дети сотрудников фонда "Талант и успех", научно-технологического университета "Сириус" и других организаций, участвующих в реализации целей федеральной территории "Сириус". Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи. Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус", теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж при нем, инновационный научно-технологический центр.

https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html

https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html

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общество, сочи, россия, владимир путин, фонд "талант и успех"