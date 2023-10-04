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Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги - РИА Новости, 05.10.2023
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22:38 04.10.2023 (обновлено: 01:09 05.10.2023)
https://ria.ru/20231004/signal-1900561113.html
Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги
Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги - РИА Новости, 05.10.2023
Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги
Госсекретарь США Энтони Блинкен, кода его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил в духе времени, заявив, что это РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-04T22:38
2023-10-05T01:09
в мире
сша
остин
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, кода его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил в духе времени, заявив, что это могут быть "русские друзья". "Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", - сказал Блинкен, когда его выступление, в котором он говорил о поддержке Украины, прервал шквал поступивших на сотовые телефоны присутствующих сигнал тревоги. "Рад убедиться, что национальная энергосистема работает", - сказал с улыбкой госсекретарь США. Министерство по чрезвычайным ситуациям США во вторник сообщило, что в среду пройдет общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные устройства. В 14:20 по времени Восточного побережья США (21.00 мск) пользователи всех сотовых операторов получили сопровождавшееся громким звуковым сигналом сообщение: "Это тестовая тревога Национальной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Его цель - поддержание и улучшение системы оповещения на федеральном, местном &lt;....&gt; уровнях для оценки возможностей по информированию и оповещению населения. Никаких действий со стороны пользователей не требуется", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, остин, украина, энтони блинкен
В мире, США, Остин, Украина, Энтони Блинкен
Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги

Блинкен: учебный сигнал тревоги может исходить от русских друзей

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, кода его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил в духе времени, заявив, что это могут быть "русские друзья".
"Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", - сказал Блинкен, когда его выступление, в котором он говорил о поддержке Украины, прервал шквал поступивших на сотовые телефоны присутствующих сигнал тревоги. "Рад убедиться, что национальная энергосистема работает", - сказал с улыбкой госсекретарь США.
Министерство по чрезвычайным ситуациям США во вторник сообщило, что в среду пройдет общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные устройства. В 14:20 по времени Восточного побережья США (21.00 мск) пользователи всех сотовых операторов получили сопровождавшееся громким звуковым сигналом сообщение: "Это тестовая тревога Национальной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Его цель - поддержание и улучшение системы оповещения на федеральном, местном <....> уровнях для оценки возможностей по информированию и оповещению населения. Никаких действий со стороны пользователей не требуется", - говорится в сообщении.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины
1 октября, 05:15
 
В миреСШАОстинУкраинаЭнтони Блинкен
 
 
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