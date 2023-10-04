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Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги

Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги - РИА Новости, 05.10.2023

Блинкен пошутил про "русских друзей", когда услышал тестовый сигнал тревоги

Госсекретарь США Энтони Блинкен, кода его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил в духе времени, заявив, что это РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-04T22:38

2023-10-04T22:38

2023-10-05T01:09

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остин

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, кода его выступление в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил в духе времени, заявив, что это могут быть "русские друзья". "Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас", - сказал Блинкен, когда его выступление, в котором он говорил о поддержке Украины, прервал шквал поступивших на сотовые телефоны присутствующих сигнал тревоги. "Рад убедиться, что национальная энергосистема работает", - сказал с улыбкой госсекретарь США. Министерство по чрезвычайным ситуациям США во вторник сообщило, что в среду пройдет общенациональное тестирование передачи сигнала тревоги через мобильные устройства. В 14:20 по времени Восточного побережья США (21.00 мск) пользователи всех сотовых операторов получили сопровождавшееся громким звуковым сигналом сообщение: "Это тестовая тревога Национальной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Его цель - поддержание и улучшение системы оповещения на федеральном, местном <....> уровнях для оценки возможностей по информированию и оповещению населения. Никаких действий со стороны пользователей не требуется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899699914.html

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в мире, сша, остин, украина, энтони блинкен