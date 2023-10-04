https://ria.ru/20231004/shou-1900482403.html

Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ

Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ - РИА Новости, 04.10.2023

Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ

В Русской православной церкви удивлены тем, что создатели телешоу "Грешницы на перевоспитании" о перевоспитании содержанок в монастыре не сочли нужным обсудить... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:29

2023-10-04T16:29

2023-10-04T16:29

религия

россия

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800170090_0:205:3078:1936_1920x0_80_0_0_e93ead887448e2f7cf09830e9c5d5967.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Русской православной церкви удивлены тем, что создатели телешоу "Грешницы на перевоспитании" о перевоспитании содержанок в монастыре не сочли нужным обсудить концепцию проекта, сейчас его изучают и предполагают, что съемки проводились не в России или же в павильоне, заявил РИА Новости источник в Церкви. На телеканале "Ю" 8 сентября стартовало телешоу "Грешницы на перевоспитании", в ходе которого участницам предстоит в течение 20 дней жить и работать по монастырскому распорядку, переосмысливая свою жизнь. "Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта", - сказал собеседник агентства. В РПЦ отметили, что "покаяние – это часть нравственного преображения", если в проекте идет речь об искреннем желании прекратить свою греховную жизнь, то это "не может превращаться в пародию и имитацию".

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

https://ria.ru/20230930/sobolekhzovaniya-1899633541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, русская православная церковь