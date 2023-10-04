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Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ - РИА Новости, 04.10.2023
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Религия
 
16:29 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/shou-1900482403.html
Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ
Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ - РИА Новости, 04.10.2023
Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ
В Русской православной церкви удивлены тем, что создатели телешоу "Грешницы на перевоспитании" о перевоспитании содержанок в монастыре не сочли нужным обсудить... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:29
2023-10-04T16:29
религия
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Русской православной церкви удивлены тем, что создатели телешоу "Грешницы на перевоспитании" о перевоспитании содержанок в монастыре не сочли нужным обсудить концепцию проекта, сейчас его изучают и предполагают, что съемки проводились не в России или же в павильоне, заявил РИА Новости источник в Церкви. На телеканале "Ю" 8 сентября стартовало телешоу "Грешницы на перевоспитании", в ходе которого участницам предстоит в течение 20 дней жить и работать по монастырскому распорядку, переосмысливая свою жизнь. "Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта", - сказал собеседник агентства. В РПЦ отметили, что "покаяние – это часть нравственного преображения", если в проекте идет речь об искреннем желании прекратить свою греховную жизнь, то это "не может превращаться в пародию и имитацию".
https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html
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россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
Шоу о содержанках в монастыре снимали не в России, заявил источник в РПЦ

В РПЦ предположили, что съемки телешоу о содержанках проводились не в России

© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-PetersПульт
Пульт - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Unsplash / Glenn Carstens-Peters
Пульт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Русской православной церкви удивлены тем, что создатели телешоу "Грешницы на перевоспитании" о перевоспитании содержанок в монастыре не сочли нужным обсудить концепцию проекта, сейчас его изучают и предполагают, что съемки проводились не в России или же в павильоне, заявил РИА Новости источник в Церкви.
На телеканале "Ю" 8 сентября стартовало телешоу "Грешницы на перевоспитании", в ходе которого участницам предстоит в течение 20 дней жить и работать по монастырскому распорядку, переосмысливая свою жизнь.
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"Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта", - сказал собеседник агентства.
В РПЦ отметили, что "покаяние – это часть нравственного преображения", если в проекте идет речь об искреннем желании прекратить свою греховную жизнь, то это "не может превращаться в пародию и имитацию".
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