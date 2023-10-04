https://ria.ru/20231004/shosse-1900495538.html

Реконструкция Кронштадтского шоссе стартовала в Петербурге

Реконструкция Кронштадтского шоссе стартовала в Петербурге - РИА Новости, 04.10.2023

Реконструкция Кронштадтского шоссе стартовала в Петербурге

В Санкт-Петербурге на острове Котлин началась реконструкция Кронштадтского шоссе на участке от Комплекса защитных сооружений от наводнений до Цитадельской... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:01

2023-10-04T17:01

2023-10-04T17:01

санкт-петербург

россия

кронштадт

александр беглов

юнеско

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на острове Котлин началась реконструкция Кронштадтского шоссе на участке от Комплекса защитных сооружений от наводнений до Цитадельской дороги, после ее завершения пропускная способность шоссе увеличится до 35 тысяч автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Современная четырехполосная дорога с новыми светофорными объектами, тротуарами, велодорожкой и освещением значительно улучшит транспортную доступность района, увеличит пропускную способность въезда в Кронштадт до 35 тысяч легковых автомобилей в сутки. Завершить реконструкцию подрядчик планирует в конце 2024 года. "По поручению президента России в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов". В городе воинской славы создается туристско-рекреационный кластер с музейно-историческим комплексом и общественными пространствами. Эта инициатива подразумевает модернизацию всей инфраструктуры острова Котлин – инженерных сетей, коммунального хозяйства, дорог. Сейчас в работе сразу несколько соответствующих отраслевых проектов, которые мы выполняем при поддержке федерального центра. В том числе глава государства дал поручение правительству России выделить средства на развитие улично-дорожной сети Кронштадта, чтобы повысить транспортную доступность нового места притяжения туристов и жителей нашего города", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На период проведения работ по реконструкции будет вводится поэтапное ограничение дорожного движения. Это необходимо для обеспечения безопасности. Для организации движения задействуют боковой проезд вдоль шоссе. Дорожники проведут переустройство шести километров сетей связи, газопровода, канализации, а также тепловых и электрических сетей. По окончании основных работ на участке восстановят нарушенное благоустройство. Отмечается, что реконструкция Кронштадтского шоссе и строительство новой развязки с Комплексом защитных сооружений позволит улучшить транспортную доступность достопримечательностей, музеев, парков и общественных пространств острова. Всего на острове будет капитально отремонтировано и построено 11,5 километра дорог, в том числе пешеходная улица. Реконструкция позволит обеспечить свободное движение на дорогах Котлина, что очень важно для комфортной жизни кронштадтцев, развития экономики и раскрытия потенциала Кронштадта. В настоящее время кроме дорожной сети модернизируется инфраструктура Кронштадта, в том числе система теплоснабжения. Масштабное обновление затронет не только тепловые сети, но Цитадельскую и Западную котельные. Кроме того, на острове Котлин проводится большая работа по благоустройству общественных пространств. Проект "Остров фортов" нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью 150 гектаров (с акваторией) туристско-рекреационного кластера с общественными пространствами. В 2020 году в кластере были открыты объекты первой очереди — музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс "Лагерь настоящих героев". 25 июля 2021 года открыта вторая очередь парка, 31 июля 2022 года была введена третья очередь благоустройства. 30 июля этого года в кластере открылась основная экспозиция Музея военно-морской славы. К 2025 году завершится реставрация объектов под охраной ЮНЕСКО — фортов "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр Первый", которые будут приспособлены к современному использованию, музеефицированы.

https://ria.ru/20230921/forum-1897823844.html

https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

https://ria.ru/20230922/samozanyatye-1898081474.html

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санкт-петербург, россия, кронштадт, александр беглов, юнеско