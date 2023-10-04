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Верховный шаман с 4 по 8 октября будет принимать пациентов в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
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01:03 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/shaman-1900309979.html
Верховный шаман с 4 по 8 октября будет принимать пациентов в Москве
Верховный шаман с 4 по 8 октября будет принимать пациентов в Москве - РИА Новости, 04.10.2023
Верховный шаман с 4 по 8 октября будет принимать пациентов в Москве
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол будет принимать пациентов в Москве с 4 по 8 октября, рассказала РИА Новости представитель верховного шамана в Москве... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:03
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россия
москва
кызыл
анастасия тарасова
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол будет принимать пациентов в Москве с 4 по 8 октября, рассказала РИА Новости представитель верховного шамана в Москве Анастасия Тарасова. "Кара-оол Тюлюшевич приезжает 4 октября, и будет здесь до 8 включительно заниматься приемом пациентов - то есть тех, кому нужна его помощь. Это будут индивидуальные приемы по записи: на кого-то он тратит 15 минут, но если пациент тяжелый - может и час, и полтора заниматься, особенно с детишками. Но все равно он принимает всех записанных на этот день", - рассказала Тарасова РИА Новости. Ожидается, что шаман будет успевать принимать около 50 человек в день. Глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" (в переводе на русский язык - "Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле. Съезд шаманов в Кызыле в 2021 году обратился к властям с предложением признать шаманские верования в ряду традиционных религий России. По озвученным на нем данным, в России живет и работает порядка 4 тысяч шаманов, и их количество ежегодно растет.
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россия, москва, кызыл, анастасия тарасова, общество
Россия, Москва, Кызыл, Анастасия Тарасова, Общество
Верховный шаман с 4 по 8 октября будет принимать пациентов в Москве

Верховный шаман будет принимать в Москве 50 пациентов в день с 4 по 8 октября

© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-ооломВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-оолом
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол будет принимать пациентов в Москве с 4 по 8 октября, рассказала РИА Новости представитель верховного шамана в Москве Анастасия Тарасова.
«
"Кара-оол Тюлюшевич приезжает 4 октября, и будет здесь до 8 включительно заниматься приемом пациентов - то есть тех, кому нужна его помощь. Это будут индивидуальные приемы по записи: на кого-то он тратит 15 минут, но если пациент тяжелый - может и час, и полтора заниматься, особенно с детишками. Но все равно он принимает всех записанных на этот день", - рассказала Тарасова РИА Новости.
Ожидается, что шаман будет успевать принимать около 50 человек в день.
Глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" (в переводе на русский язык - "Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
Съезд шаманов в Кызыле в 2021 году обратился к властям с предложением признать шаманские верования в ряду традиционных религий России. По озвученным на нем данным, в России живет и работает порядка 4 тысяч шаманов, и их количество ежегодно растет.
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РоссияМоскваКызылАнастасия ТарасоваОбщество
 
 
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