https://ria.ru/20231004/sertifikat-1900481650.html

Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России"

Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2023

Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России"

Уже более 50 российских компаний пищевой отрасли получили маркировку "Сделано в России" от Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), рассказал... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:26

2023-10-04T16:26

2023-10-04T16:26

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уже более 50 российских компаний пищевой отрасли получили маркировку "Сделано в России" от Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на панельной сессии "Стратегия развития производства органической продукции" в рамках форума "Золотая осень – 2023"."Сертификат "Сделано в России" получили как уже известные российские компании, как, например, "ЭкоНива" и "Макфа", так и малые предприятия, только начинающие свой экспортный путь, и даже крестьянско-фермерские хозяйства. Сертификат подтверждает, что продукция качественная и натуральная, а поставщик - надежный, и, таким образом, укрепляет позиции компании в глазах покупателей и партнеров", - сказал Солодов.Он отметил, что сертифицированные товары продвигаются за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" через рекламно-информационные проекты, национальные магазины на зарубежных маркетплейсах, а также постоянно действующие павильоны АПК за рубежом.Такой подход к применению странового бренда позволяет формировать у иностранных потребителей прямые ассоциации с надежной органической продукцией российского производства.Кроме того, для поддержания конкурентоспособности отечественным производителям органической продукции действуют специальные программы поддержки: компенсация части затрат при транспортировке продукции АПК, на сертификацию и получение разрешений на внешних рынках, а также на участие в зарубежных выставках и ярмарках.

https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, бренд сделано в россии (made in russia)