https://ria.ru/20231004/sertifikat-1900481650.html
Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России"
Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2023
Более 50 производителей уже получили сертификат "Сделано в России"
Уже более 50 российских компаний пищевой отрасли получили маркировку "Сделано в России" от Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), рассказал... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:26
2023-10-04T16:26
2023-10-04T16:26
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уже более 50 российских компаний пищевой отрасли получили маркировку "Сделано в России" от Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на панельной сессии "Стратегия развития производства органической продукции" в рамках форума "Золотая осень – 2023"."Сертификат "Сделано в России" получили как уже известные российские компании, как, например, "ЭкоНива" и "Макфа", так и малые предприятия, только начинающие свой экспортный путь, и даже крестьянско-фермерские хозяйства. Сертификат подтверждает, что продукция качественная и натуральная, а поставщик - надежный, и, таким образом, укрепляет позиции компании в глазах покупателей и партнеров", - сказал Солодов.Он отметил, что сертифицированные товары продвигаются за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" через рекламно-информационные проекты, национальные магазины на зарубежных маркетплейсах, а также постоянно действующие павильоны АПК за рубежом.Такой подход к применению странового бренда позволяет формировать у иностранных потребителей прямые ассоциации с надежной органической продукцией российского производства.Кроме того, для поддержания конкурентоспособности отечественным производителям органической продукции действуют специальные программы поддержки: компенсация части затрат при транспортировке продукции АПК, на сертификацию и получение разрешений на внешних рынках, а также на участие в зарубежных выставках и ярмарках.
https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Уже более 50 российских компаний пищевой отрасли получили маркировку "Сделано в России" от Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на панельной сессии "Стратегия развития производства органической продукции" в рамках форума "Золотая осень – 2023".
"Сертификат "Сделано в России
" получили как уже известные российские компании, как, например, "ЭкоНива" и "Макфа", так и малые предприятия, только начинающие свой экспортный путь, и даже крестьянско-фермерские хозяйства. Сертификат подтверждает, что продукция качественная и натуральная, а поставщик - надежный, и, таким образом, укрепляет позиции компании в глазах покупателей и партнеров", - сказал Солодов.
Он отметил, что сертифицированные товары продвигаются за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" через рекламно-информационные проекты, национальные магазины на зарубежных маркетплейсах, а также постоянно действующие павильоны АПК за рубежом.
Такой подход к применению странового бренда позволяет формировать у иностранных потребителей прямые ассоциации с надежной органической продукцией российского производства.
Кроме того, для поддержания конкурентоспособности отечественным производителям органической продукции действуют специальные программы поддержки: компенсация части затрат при транспортировке продукции АПК, на сертификацию и получение разрешений на внешних рынках, а также на участие в зарубежных выставках и ярмарках.
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ