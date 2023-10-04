https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html

В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты

В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты

В Москве возбудили уголовное дело о незаконной работе запрещенной в России секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:40

2023-10-04T11:40

2023-10-04T12:31

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о незаконной работе запрещенной в России секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)", - сказала она. По данным следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными. По уголовному делу прошли обыски дома у подозреваемых. В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области, не приводя подробностей.В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение" и Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.

https://ria.ru/20230531/sekta-1875323912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина