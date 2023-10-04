https://ria.ru/20231004/sekta-1900371950.html
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты
В Москве возбудили уголовное дело о незаконной работе запрещенной в России секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:40
2023-10-04T11:40
2023-10-04T12:31
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о незаконной работе запрещенной в России секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)", - сказала она. По данным следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными. По уголовному делу прошли обыски дома у подозреваемых. В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области, не приводя подробностей.В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение" и Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.
https://ria.ru/20230531/sekta-1875323912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В Москве вскрыли филиал запрещенной украинской секты
В Москве возбудили дело о незаконной работе украинской секты "Возрождение"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело о незаконной работе запрещенной в России секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)", - сказала она. По данным следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными.
По уголовному делу прошли обыски дома у подозреваемых. В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области
, не приводя подробностей.
В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение" и Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.
В Подмосковье будут судить сектантов, собиравших деньги для ВСУ