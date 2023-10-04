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Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании - РИА Новости, 04.10.2023
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22:16 04.10.2023 (обновлено: 22:33 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/sdelka-1900558430.html
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании - РИА Новости, 04.10.2023
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании
Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:16
2023-10-04T22:33
в мире
испания
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после американское минобороны уведомило о конгресс США о согласовании госдепом возможной продажи.
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в мире, испания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Испания, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании

Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании на 2,8 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после американское минобороны уведомило о конгресс США о согласовании госдепом возможной продажи.
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