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Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании - РИА Новости, 04.10.2023
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании
Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:16
2023-10-04T22:16
2023-10-04T22:33
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после американское минобороны уведомило о конгресс США о согласовании госдепом возможной продажи.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, испания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Испания, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании
Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании на 2,8 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после американское минобороны уведомило о конгресс США о согласовании госдепом возможной продажи.
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