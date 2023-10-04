https://ria.ru/20231004/sdelka-1900558430.html

Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании

Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании - РИА Новости, 04.10.2023

Госдеп одобрил продажу Patriot и оборудования Испании

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:16

2023-10-04T22:16

2023-10-04T22:33

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных систем Patriot и оборудования на 2,8 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что после американское минобороны уведомило о конгресс США о согласовании госдепом возможной продажи.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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в мире, испания, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша