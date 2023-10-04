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Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 04.10.2023
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05:17 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sdelka-1900319445.html
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 04.10.2023
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:17
2023-10-04T05:17
экономика
россия
турция
украина
владимир путин
сергей лавров
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого прогресса не наблюдается, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, знакомый с переговорами. "Вполне вероятно, что к концу года появиться ясность в этом процессе, но сейчас говорить о прогрессе не приходится", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки. При этом источник отказался комментировать вопрос о готовности западных стран по выполнению пунктов, касающихся российского экспорта сельхозпродукции. "Пока никаких комментариев на этот счет у меня нет", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html
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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки

Ясность по перспективе продления зерновой сделки может появиться к концу года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого прогресса не наблюдается, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, знакомый с переговорами.
"Вполне вероятно, что к концу года появиться ясность в этом процессе, но сейчас говорить о прогрессе не приходится", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки
29 сентября, 14:16
При этом источник отказался комментировать вопрос о готовности западных стран по выполнению пунктов, касающихся российского экспорта сельхозпродукции.
"Пока никаких комментариев на этот счет у меня нет", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
23 сентября, 20:54
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровООНЗерновая сделка
 
 
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