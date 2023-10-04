https://ria.ru/20231004/sdelka-1900319445.html

Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки

Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 04.10.2023

Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки

Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:17

2023-10-04T05:17

2023-10-04T05:17

экономика

россия

турция

украина

владимир путин

сергей лавров

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого прогресса не наблюдается, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, знакомый с переговорами. "Вполне вероятно, что к концу года появиться ясность в этом процессе, но сейчас говорить о прогрессе не приходится", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки. При этом источник отказался комментировать вопрос о готовности западных стран по выполнению пунктов, касающихся российского экспорта сельхозпродукции. "Пока никаких комментариев на этот счет у меня нет", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.

https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html

https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html

россия

турция

украина

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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка