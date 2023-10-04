https://ria.ru/20231004/sdelka-1900319445.html
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 04.10.2023
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:17
2023-10-04T05:17
2023-10-04T05:17
экономика
россия
турция
украина
владимир путин
сергей лавров
оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705624_99:0:3740:2048_1920x0_80_0_0_3ad8d0a14c54d3cfc1382e95283c870f.jpg
АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Ясность по перспективам переговорного процесса по возобновлению черноморской зерновой инициативы может появиться к концу текущего года, сейчас никакого прогресса не наблюдается, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, знакомый с переговорами. "Вполне вероятно, что к концу года появиться ясность в этом процессе, но сейчас говорить о прогрессе не приходится", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки. При этом источник отказался комментировать вопрос о готовности западных стран по выполнению пунктов, касающихся российского экспорта сельхозпродукции. "Пока никаких комментариев на этот счет у меня нет", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705624_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_a243d927102e9c21c7e78867de0cab5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, украина, владимир путин, сергей лавров, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
Ясность по перспективе продления зерновой сделки может появиться к концу года