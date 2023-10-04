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СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ - РИА Новости, 04.10.2023
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Религия
 
17:47 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sbu-1900506214.html
СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ
СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ - РИА Новости, 04.10.2023
СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:47
2023-10-04T17:47
религия
украина
россия
одесская область
служба безопасности украины
русская православная церковь
ситуация в днр и лнр
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), они обвиняются в том числе в сотрудничестве с РФ. "С начала полномасштабной агрессии… по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 14 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным службы безопасности, 26 представителям УПЦ было предъявлено обвинение, еще 19 были назначены судебные приговоры. Кроме того, 19 митрополитов из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей лишены гражданства Украины. "Также по материалам СБУ запрещен въезд на Украину более 177 клирикам РПЦ, а также бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ в Сумской области", - подытожили в службе безопасности. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231004/kiev-1900498182.html
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украина, россия, одесская область, служба безопасности украины, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Одесская область, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ

СБУ с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ

© Фото : УПЦСторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : УПЦ
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), они обвиняются в том числе в сотрудничестве с РФ.
"С начала полномасштабной агрессии… по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 14 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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По данным службы безопасности, 26 представителям УПЦ было предъявлено обвинение, еще 19 были назначены судебные приговоры. Кроме того, 19 митрополитов из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей лишены гражданства Украины.
"Также по материалам СБУ запрещен въезд на Украину более 177 клирикам РПЦ, а также бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ в Сумской области", - подытожили в службе безопасности.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияОдесская областьСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковьСитуация в ДНР и ЛНРСитуация вокруг УПЦ
 
 
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