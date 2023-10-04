СБУ с начала СВО завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ
СБУ с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против клириков канонической УПЦ
© Фото : УПЦСторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), они обвиняются в том числе в сотрудничестве с РФ.
"С начала полномасштабной агрессии… по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 14 – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным службы безопасности, 26 представителям УПЦ было предъявлено обвинение, еще 19 были назначены судебные приговоры. Кроме того, 19 митрополитов из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей лишены гражданства Украины.
"Также по материалам СБУ запрещен въезд на Украину более 177 клирикам РПЦ, а также бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ в Сумской области", - подытожили в службе безопасности.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".