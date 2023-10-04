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В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией
В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией - РИА Новости, 04.10.2023
В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:54
2023-10-04T08:54
2023-10-04T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы. "Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".
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в мире, владимир рогов, запорожская область, гур минобороны украины, служба безопасности украины, украина
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, ГУР Минобороны Украины, Служба безопасности Украины, Украина
В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией
Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями