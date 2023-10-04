https://ria.ru/20231004/sbu-1900332131.html

В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией

В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией - РИА Новости, 04.10.2023

В Запорожской области призвали объявить СБУ террористической организацией

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:54

2023-10-04T08:54

2023-10-04T08:54

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служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал объявить службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВМС и ВВС из-за атак дронов на российские регионы. "Следующим шагом должно стать признание террористическими организациями ГУР и СБУ - с соответствующими последствиями для сотрудников данных служб", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, принятие такого решения заставит задуматься сотрудников украинских спецслужб о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение "преступных приказов киевского режима".

https://ria.ru/20230930/gur-1899586213.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, гур минобороны украины, служба безопасности украины, украина