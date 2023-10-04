https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900545850.html

В Госдуме призвали ЕС ввести санкции против молдавских властей

В Госдуме призвали ЕС ввести санкции против молдавских властей - РИА Новости, 04.10.2023

В Госдуме призвали ЕС ввести санкции против молдавских властей

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Евросоюз ввести санкции против властей Молдавии за вопиющее нарушение демократических прав человека... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:34

2023-10-04T20:34

2023-10-04T20:34

в мире

молдавия

михаил шеремет

госдума рф

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Евросоюз ввести санкции против властей Молдавии за вопиющее нарушение демократических прав человека и подавление в стране оппозиции. Парламент Молдавии в среду принял в окончательном чтении поправки в кодекс о выборах, запрещающие участвовать в выборах представителям партий, признанных неконституционными, конкретные изменения в законодательстве направлены против оппозиционной партии "Шор". "Где европейские страны и их демократические принципы? Почему они молчат и никак не реагируют за вопиющие нарушение демократических прав человека и подавление оппозиции. Евросоюзу, так часто называющему себя защитником и поборником демократии, в самую пору объявить санкции против диктаторского режима в Молдавии", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пока в Молдавии всем несогласным закрывают рты, европейцы "солидарно этому потакают". Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной.

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в мире, молдавия, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз