https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

Санкции ЕС против России достигли пика абсурдности, заявил постпред в Вене

Санкции ЕС против России достигли пика абсурдности, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 04.10.2023

Санкции ЕС против России достигли пика абсурдности, заявил постпред в Вене

Санкции ЕС против России достигли пика своей абсурдности, а запрет на въезд россиян на территорию некоторых стран Евросоюза на личных автомобилях говорит об... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:23

2023-10-04T20:23

2023-10-04T20:29

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евросоюз

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Санкции ЕС против России достигли пика своей абсурдности, а запрет на въезд россиян на территорию некоторых стран Евросоюза на личных автомобилях говорит об "упадке элементарных ценностей в Европе", заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Ряд европейских стран уже ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. "Это признак упадка элементарных ценностей в Европе. Они начали бороться с номерными знаками. Однако этот шаг менее нелеп, чем решение ЕС о конфискации туалетной бумаги из личного багажа российских граждан. Санкции достигли пика своей абсурдности", - написал Ульянов в соцсети X. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала запрет как проявление неонацизма и расизма со стороны ЕС. По мнению Захаровой, очередные запретительные меры ЕС, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, – это попытка стран-членов Евросоюза отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" в отношении России.

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, россия, вена, европа, мария захарова, евросоюз, михаил ульянов (дипломат)