https://ria.ru/20231004/samolet-1900446762.html
В США самолет врезался в жилой дом
В США самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 04.10.2023
В США самолет врезался в жилой дом
Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:45
2023-10-04T14:45
2023-10-04T14:45
в мире
орегон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900445781_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d88c2232440399b1b07dc5aa2fb75298.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью, сообщила местная служба спасения. "Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели – ред.) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сообщила служба на своей странице в соцсети. По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.
https://ria.ru/20221022/samolet-1825848455.html
орегон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900445781_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7358eb5a83b2b192f275fcdabcf646dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орегон, сша
В США самолет врезался в жилой дом
В Орегоне самолет врезался в крышу жилого дома, два человека погибли
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью, сообщила
местная служба спасения.
"Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели – ред.) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сообщила служба на своей странице в соцсети.
По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом