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В США самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 04.10.2023
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14:45 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/samolet-1900446762.html
В США самолет врезался в жилой дом
В США самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 04.10.2023
В США самолет врезался в жилой дом
Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:45
2023-10-04T14:45
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью, сообщила местная служба спасения. "Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели – ред.) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сообщила служба на своей странице в соцсети. По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.
https://ria.ru/20221022/samolet-1825848455.html
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в мире, орегон, сша
В мире, Орегон, США
В США самолет врезался в жилой дом

В Орегоне самолет врезался в крышу жилого дома, два человека погибли

© Фото : Tualatin Valley Fire and RescueПожарные на месте происшествия, где самолет врезался в крышу дома, в Ньюберге, США
Пожарные на месте происшествия, где самолет врезался в крышу дома, в Ньюберге, США - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Tualatin Valley Fire and Rescue
Пожарные на месте происшествия, где самолет врезался в крышу дома, в Ньюберге, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью, сообщила местная служба спасения.
"Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели – ред.) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сообщила служба на своей странице в соцсети.
По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.
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В миреОрегонСША
 
 
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