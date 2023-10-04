https://ria.ru/20231004/samolet-1900446762.html

В США самолет врезался в жилой дом

В США самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 04.10.2023

В США самолет врезался в жилой дом

Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:45

2023-10-04T14:45

2023-10-04T14:45

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Два человека погибли и еще один получил травмы после того, как небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в американском штате Орегон во вторник ночью, сообщила местная служба спасения. "Смерть одного из находившихся в самолете была констатирована на месте. Пожарные извлекли другого пациента из самолета, и он был доставлен… в… больницу с серьезными травмами… Они (спасатели – ред.) обнаружили третьего пассажира самолета, который тоже скончался", - сообщила служба на своей странице в соцсети. По ее данным, во время крушения в доме находились несколько человек, но им удалось покинуть помещение, никто из находившихся на земле не пострадал.

https://ria.ru/20221022/samolet-1825848455.html

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в мире, орегон, сша