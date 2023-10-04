https://ria.ru/20231004/sammit-1900474224.html
Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду
Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду - РИА Новости, 04.10.2023
Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:59
2023-10-04T15:59
2023-10-04T16:18
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в пятисторонней встрече с участием лидеров Армении, Азербайджана, ЕС, Франции и Германии.В среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде,"Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко", - сказал Пашинян."Но мы не отменили визит. Мы отправляемся с делегацией, в которую войдут секретарь Совбеза и глава МИД. Там проведем встречи и попытаемся более детально представить нашу позицию. Мы сожалеем, что встреча не пройдет, надеемся, что концепутальный документ будет подписан. Я согласен этот договор подписать", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз, франция, политика
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз, Франция, Политика
Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду
Пашинян заявил, что поедет на саммит в Гранаду, несмотря на отказ Алиева
ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в пятисторонней встрече с участием лидеров Армении, Азербайджана, ЕС, Франции и Германии.
В среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде,
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"Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко", - сказал Пашинян.
"Но мы не отменили визит. Мы отправляемся с делегацией, в которую войдут секретарь Совбеза и глава МИД. Там проведем встречи и попытаемся более детально представить нашу позицию. Мы сожалеем, что встреча не пройдет, надеемся, что концепутальный документ будет подписан. Я согласен этот договор подписать", - заявил Пашинян.
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