https://ria.ru/20231004/sammit-1900474224.html

Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду

Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду - РИА Новости, 04.10.2023

Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского сообщества в Гранаду

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:59

2023-10-04T15:59

2023-10-04T16:18

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

евросоюз

франция

политика

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ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в пятисторонней встрече с участием лидеров Армении, Азербайджана, ЕС, Франции и Германии.В среду азербайджанское агентство АПА сообщило, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде,"Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко", - сказал Пашинян."Но мы не отменили визит. Мы отправляемся с делегацией, в которую войдут секретарь Совбеза и глава МИД. Там проведем встречи и попытаемся более детально представить нашу позицию. Мы сожалеем, что встреча не пройдет, надеемся, что концепутальный документ будет подписан. Я согласен этот договор подписать", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз, франция, политика