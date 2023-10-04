https://ria.ru/20231004/rys-1900507203.html

В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси

В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси - РИА Новости, 04.10.2023

В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси

Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:49

2023-10-04T17:49

2023-10-04T17:52

общество

чугуевский район

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в аккаунте во "ВКонтакте". По данным центра, детёнышу рыси около пяти месяцев. "В центр "Тигр" в очень тяжёлом состоянии из Чугуевского района поступил котенок рыси... животное имеет крайне низкий вес и проблемы с координацией движений. Пока никакие манипуляции и дополнительные обследования мы проводить не можем - наркоз такому ослабленному организму противопоказан", - говорится в сообщении центра.Отмечается, что в настоящий момент специалисты стараются стабилизировать состояние животного. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html

чугуевский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чугуевский район, центр "амурский тигр", приморский край