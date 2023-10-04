В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси
Пятимесячного котенка рыси, находящегося в тяжелом состоянии, спасают в Приморье
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в аккаунте во "ВКонтакте".
По данным центра, детёнышу рыси около пяти месяцев.
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"В центр "Тигр" в очень тяжёлом состоянии из Чугуевского района поступил котенок рыси... животное имеет крайне низкий вес и проблемы с координацией движений. Пока никакие манипуляции и дополнительные обследования мы проводить не можем - наркоз такому ослабленному организму противопоказан", - говорится в сообщении центра.
Отмечается, что в настоящий момент специалисты стараются стабилизировать состояние животного.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.