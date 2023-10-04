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В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси - РИА Новости, 04.10.2023
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17:49 04.10.2023 (обновлено: 17:52 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/rys-1900507203.html
В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси
В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси - РИА Новости, 04.10.2023
В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси
Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:49
2023-10-04T17:52
общество
чугуевский район
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в аккаунте во "ВКонтакте". По данным центра, детёнышу рыси около пяти месяцев. &quot;В центр &quot;Тигр&quot; в очень тяжёлом состоянии из Чугуевского района поступил котенок рыси... животное имеет крайне низкий вес и проблемы с координацией движений. Пока никакие манипуляции и дополнительные обследования мы проводить не можем - наркоз такому ослабленному организму противопоказан&quot;, - говорится в сообщении центра.Отмечается, что в настоящий момент специалисты стараются стабилизировать состояние животного. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html
чугуевский район
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общество, чугуевский район, центр "амурский тигр", приморский край
Общество, Чугуевский район, Центр "Амурский тигр", Приморский край
В Приморье пытаются спасти истощенного детеныша рыси

Пятимесячного котенка рыси, находящегося в тяжелом состоянии, спасают в Приморье

© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных Центр Тигр - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Центр реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
Детеныш рыси в центре реабилитации диких животных "Центр "Тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. Котёнка рыси, который находится в очень тяжёлом состоянии, спасают в Приморье, сообщает центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в аккаунте во "ВКонтакте".
По данным центра, детёнышу рыси около пяти месяцев.
«

"В центр "Тигр" в очень тяжёлом состоянии из Чугуевского района поступил котенок рыси... животное имеет крайне низкий вес и проблемы с координацией движений. Пока никакие манипуляции и дополнительные обследования мы проводить не можем - наркоз такому ослабленному организму противопоказан", - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты стараются стабилизировать состояние животного.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России (признана в РФ нежелательной организацией) и на пожертвования частных лиц и организаций.
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ОбществоЧугуевский районЦентр "Амурский тигр"Приморский край
 
 
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