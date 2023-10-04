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Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России - РИА Новости, 04.10.2023
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15:28 04.10.2023 (обновлено: 15:53 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900463027.html
Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России
Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России - РИА Новости, 04.10.2023
Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России
Власти видят, что почти во всех субъектах РФ оптовые цены на нефтепродукты снизились после введения запрета на экспорт топлива, заявил вице-премьер Александр... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:28
2023-10-04T15:53
экономика
россия
топливо
александр новак
цены на нефть
николай шульгинов
транснефть
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти видят, что почти во всех субъектах РФ оптовые цены на нефтепродукты снизились после введения запрета на экспорт топлива, заявил вице-премьер Александр Новак."Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты. На бирже снижение цен от 16 до 20%. Что немаловажно, это снижение транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, производители сельхозтоваров закупают нефтепродукты. Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах Российской Федерации значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Незадолго до официального введения запрета поставок бензина и дизеля на внешние рынки котировки отступили от максимумов.В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что кабмин РФ готов в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизтоплива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ "Транснефти". Министр энергетики Николай Шульгинов, комментируя эту новость, заявил, что проблема с накоплением дизтоплива решаема, и пока остановок НПЗ из-за этого не было. По его словам, сейчас готовятся системные оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений экспорта.
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экономика, россия, топливо, александр новак, цены на нефть, николай шульгинов, транснефть
Экономика, Россия, Топливо, Александр Новак, Цены на нефть, Николай Шульгинов, Транснефть
Новак заявил о снижении цен на нефтепродукты во всей России

Новак: власти видят снижение цен на нефтепродукты во всей России

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти видят, что почти во всех субъектах РФ оптовые цены на нефтепродукты снизились после введения запрета на экспорт топлива, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты. На бирже снижение цен от 16 до 20%. Что немаловажно, это снижение транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, производители сельхозтоваров закупают нефтепродукты. Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах Российской Федерации значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Незадолго до официального введения запрета поставок бензина и дизеля на внешние рынки котировки отступили от максимумов.
В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что кабмин РФ готов в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизтоплива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ "Транснефти". Министр энергетики Николай Шульгинов, комментируя эту новость, заявил, что проблема с накоплением дизтоплива решаема, и пока остановок НПЗ из-за этого не было. По его словам, сейчас готовятся системные оперативные и долгосрочные решения, в том числе "на всех уровнях" обсуждается вопрос с ослаблением ограничений экспорта.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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ЭкономикаРоссияТопливоАлександр НовакЦены на нефтьНиколай ШульгиновТранснефть
 
 
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