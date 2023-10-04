https://ria.ru/20231004/rossiya-1900337561.html

В России продажи "АвтоВАЗа" выросли почти в два раза в сентябре

В России продажи "АвтоВАЗа" выросли почти в два раза в сентябре - РИА Новости, 04.10.2023

В России продажи "АвтоВАЗа" выросли почти в два раза в сентябре

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 8,7% к августу, до 36,2 тысячи автомобилей Lada, следует из сообщения... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:47

экономика

авто

россия

автоваз

lada vesta

максим соколов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 8,7% к августу, до 36,2 тысячи автомобилей Lada, следует из сообщения автопроизводителя. При этом за 9 месяцев 2023 года компанией было продано 242,6 тысячи машин, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "По итогам сентября 2023 года в России продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8,7% выше августа 2023 года и является лучшим результатом за последние два года", - отмечается в сообщении. Согласно данным компании за сентябрь 2022 года, тогда было продано 20 641 автомобилей бренда. "Всего за 9 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем аналогичный показатель 2022 года", - уточнили в "АвтоВАЗе". Производство Lada в РФ в сентябре выросло на 17% к августу, до 46,9 тысячи машин. В третьем квартале оно также увеличилось: в 1,7 раза, до 118 тысяч автомобилей относительно второго квартала. В годовом выражении данные не приводятся.В сообщении раскрываются детали продаж в сентябре: самой продаваемой моделью бренда традиционно остается Lada Granta - 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). Следом идут Vesta - 7,3 тысячи машин, Niva Legend - 4 тысячи автомобилей и Niva Travel - 4,3 тысячи автомобилей."На сегодняшний день "АвтоВАЗ" готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния, - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - прокомментировал результаты президент компании Максим Соколов.

https://ria.ru/20230929/avto-1899351092.html

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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta, максим соколов