https://ria.ru/20231004/rosnano-1900411553.html

В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"

В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано" - РИА Новости, 04.10.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"

Меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ плотно занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:02

экономика

россия

дмитрий песков

роснано

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ плотно занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду. "Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации. Она действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. И вопросы, связанные с целесообразно или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерируются предложения соответствующие. Тема известная, действительно там есть проблемы, это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле оправданным спасать корпорацию. Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.

https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, роснано