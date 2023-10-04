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В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано" - РИА Новости, 04.10.2023
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13:02 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/rosnano-1900411553.html
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано" - РИА Новости, 04.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"
Меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ плотно занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:02
2023-10-04T13:02
экономика
россия
дмитрий песков
роснано
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ плотно занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду. "Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации. Она действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. И вопросы, связанные с целесообразно или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерируются предложения соответствующие. Тема известная, действительно там есть проблемы, это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле оправданным спасать корпорацию. Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.
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экономика, россия, дмитрий песков, роснано
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Роснано
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"

Песков: правительство плотно занимается финансовым оздоровлением "Роснано"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Меры по финансовому оздоровлению ситуации в корпорации "Роснано" принимаются, правительство РФ плотно занимается этим вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду.
"Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации. Она действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. И вопросы, связанные с целесообразно или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерируются предложения соответствующие. Тема известная, действительно там есть проблемы, это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров", - ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле оправданным спасать корпорацию.
Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковРоснано
 
 
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