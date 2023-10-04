Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/pvo-1900559923.html
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО
Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:29
2023-10-04T22:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
андрей ермак
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — приводит слова Камышина украинское издание New Voice. Как сообщил министр, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, при этом детали он не уточнил. Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, в свою очередь, в эфире телеканала "Рада" не исключил, что в совместном производстве с США будут использованы разработки Украины, которые были начаты задолго до начала СВО. Также он выразил надежду, что благодаря такой работе "уже имеющиеся у страны системы смогут быть приспособлены к американским ракетам, так как вооружение еще советского производства, а боекомплекты к нему производит только Россия". В конце сентября глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что на Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО). Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_467:40:2566:1614_1920x0_80_0_0_971a6ec5749734be2abcc4ab922348a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО

New Voice: Украина и США будут совместно производить системы ПВО

© Фото : Офис Президента УкраиныДжо Байдена и Владимир Зеленский
Джо Байдена и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Джо Байдена и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — приводит слова Камышина украинское издание New Voice.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
Как сообщил министр, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, при этом детали он не уточнил.
Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, в свою очередь, в эфире телеканала "Рада" не исключил, что в совместном производстве с США будут использованы разработки Украины, которые были начаты задолго до начала СВО. Также он выразил надежду, что благодаря такой работе "уже имеющиеся у страны системы смогут быть приспособлены к американским ракетам, так как вооружение еще советского производства, а боекомплекты к нему производит только Россия".
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
США отправляют на Украину убийственную помощь
22 сентября, 08:00
В конце сентября глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что на Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала