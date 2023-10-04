https://ria.ru/20231004/pvo-1900559923.html
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО
Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:29
2023-10-04T22:29
2023-10-04T22:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
андрей ермак
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — приводит слова Камышина украинское издание New Voice. Как сообщил министр, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, при этом детали он не уточнил. Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, в свою очередь, в эфире телеканала "Рада" не исключил, что в совместном производстве с США будут использованы разработки Украины, которые были начаты задолго до начала СВО. Также он выразил надежду, что благодаря такой работе "уже имеющиеся у страны системы смогут быть приспособлены к американским ракетам, так как вооружение еще советского производства, а боекомплекты к нему производит только Россия". В конце сентября глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что на Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО). Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
СМИ: Украина планирует вместе с США производить системы ПВО
New Voice: Украина и США будут совместно производить системы ПВО
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — приводит слова Камышина украинское издание New Voice.
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Как сообщил министр, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, при этом детали он не уточнил.
Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, в свою очередь, в эфире телеканала "Рада" не исключил, что в совместном производстве с США будут использованы разработки Украины, которые были начаты задолго до начала СВО. Также он выразил надежду, что благодаря такой работе "уже имеющиеся у страны системы смогут быть приспособлены к американским ракетам, так как вооружение еще советского производства, а боекомплекты к нему производит только Россия".
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В конце сентября глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что на Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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