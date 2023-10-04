Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"
МО РФ: ПВО за сутки сбила 2 ракеты "Нептун" и 74 украинских дрона
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне спецоперации
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74 украинских беспилотника, сообщили в сводке Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники.