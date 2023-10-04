https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html

Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"

Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости, 04.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"

Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:17

2023-10-04T14:17

2023-10-04T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74 украинских беспилотника, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика