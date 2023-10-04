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Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 04.10.2023 (обновлено: 15:33 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/pvo-1900438949.html
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун" - РИА Новости, 04.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"
Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:17
2023-10-04T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74 украинских беспилотника, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты "Нептун"

МО РФ: ПВО за сутки сбила 2 ракеты "Нептун" и 74 украинских дрона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне спецоперации
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM, а также 74 украинских беспилотника, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 октября, 17:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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