https://ria.ru/20231004/putin-1900507932.html
Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня
Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня - РИА Новости, 04.10.2023
Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня
Власти РФ стараются сделать так, чтобы направления переподготовки преподавателей отражали потребности сегодняшнего дня и наполнялись реальным содержанием,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:52
2023-10-04T17:52
2023-10-04T17:57
общество
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сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Власти РФ стараются сделать так, чтобы направления переподготовки преподавателей отражали потребности сегодняшнего дня и наполнялись реальным содержанием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Стараемся сделать всё, чтобы эти сформулированные направления переподготовки преподавателей и учителей, сформулированные министерством, чтобы они развивались, наполнялись реальным содержанием, отражали потребности сегодняшнего дня", - сказал Путин в ходе общения с учениками и преподавателями "Сириуса". Как напомнил президент, несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что "Сириус" будет не только образовательным центром, но и центром подготовки и переподготовки педагогов со всей страны. Встреча с учащимися и преподавателями "Сириуса" проходит на этой федеральной территории, граничащей с Сочи.
https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html
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общество, россия, сочи, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня
Путин: переподготовка преподавателей должна отражать нужды сегодняшнего дня
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Власти РФ стараются сделать так, чтобы направления переподготовки преподавателей отражали потребности сегодняшнего дня и наполнялись реальным содержанием, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стараемся сделать всё, чтобы эти сформулированные направления переподготовки преподавателей и учителей, сформулированные министерством, чтобы они развивались, наполнялись реальным содержанием, отражали потребности сегодняшнего дня", - сказал Путин в ходе общения с учениками и преподавателями "Сириуса".
Как напомнил президент, несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что "Сириус" будет не только образовательным центром, но и центром подготовки и переподготовки педагогов со всей страны.
Встреча с учащимися и преподавателями "Сириуса" проходит на этой федеральной территории, граничащей с Сочи
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