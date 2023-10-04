https://ria.ru/20231004/putin-1900507932.html

Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня

Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня - РИА Новости, 04.10.2023

Путин заявил, что переподготовка педагогов должна отражать потребности дня

Власти РФ стараются сделать так, чтобы направления переподготовки преподавателей отражали потребности сегодняшнего дня и наполнялись реальным содержанием,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:52

2023-10-04T17:52

2023-10-04T17:57

общество

россия

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СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Власти РФ стараются сделать так, чтобы направления переподготовки преподавателей отражали потребности сегодняшнего дня и наполнялись реальным содержанием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Стараемся сделать всё, чтобы эти сформулированные направления переподготовки преподавателей и учителей, сформулированные министерством, чтобы они развивались, наполнялись реальным содержанием, отражали потребности сегодняшнего дня", - сказал Путин в ходе общения с учениками и преподавателями "Сириуса". Как напомнил президент, несколько лет назад была достигнута договоренность о том, что "Сириус" будет не только образовательным центром, но и центром подготовки и переподготовки педагогов со всей страны. Встреча с учащимися и преподавателями "Сириуса" проходит на этой федеральной территории, граничащей с Сочи.

https://ria.ru/20231004/podsvetka-1900402151.html

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общество, россия, сочи, владимир путин, навигатор абитуриента