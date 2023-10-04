https://ria.ru/20231004/putin-1900455266.html

Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате

Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате - РИА Новости, 04.10.2023

Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате

Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг примет участие в режиме видео-конференц-связи РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:08

2023-10-04T15:08

2023-10-04T16:35

владимир путин

бангладеш

в мире

россия

шейх хасина

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября президент Российской Федерации совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур"", - говорится в сообщении.Как уточняется, "Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.В Кремле также напомнили, что президент России в четверг примет участие в работе XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Помимо этого, Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого – "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех"", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230928/putin-1899237414.html

https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html

бангладеш

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владимир путин, бангладеш, в мире, россия, шейх хасина, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", международный дискуссионный клуб "валдай"