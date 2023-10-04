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Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате - РИА Новости, 04.10.2023
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15:08 04.10.2023 (обновлено: 16:35 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/putin-1900455266.html
Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате
Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате - РИА Новости, 04.10.2023
Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате
Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг примет участие в режиме видео-конференц-связи РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:08
2023-10-04T16:35
владимир путин
бангладеш
в мире
россия
шейх хасина
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября президент Российской Федерации совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур"", - говорится в сообщении.Как уточняется, "Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.В Кремле также напомнили, что президент России в четверг примет участие в работе XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Помимо этого, Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого – "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех"", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230928/putin-1899237414.html
https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html
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владимир путин, бангладеш, в мире, россия, шейх хасина, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Бангладеш, В мире, Россия, Шейх Хасина, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" в видео формате

Кремль: Путин примет участие в церемонии по АЭС "Руппур" по видео-связи

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого октября президент Российской Федерации совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур"", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, "Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.
В Кремле также напомнили, что президент России в четверг примет участие в работе XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Помимо этого, Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого – "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех"", - добавляется в сообщении.
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Владимир ПутинБангладешВ миреРоссияШейх ХасинаАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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