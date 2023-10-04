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Путин примет участие в пленарной сессии в "Сириусе" - РИА Новости, 04.10.2023
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13:31 04.10.2023 (обновлено: 13:32 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/putin-1900423505.html
Путин примет участие в пленарной сессии в "Сириусе"
Путин примет участие в пленарной сессии в "Сириусе" - РИА Новости, 04.10.2023
Путин примет участие в пленарной сессии в "Сириусе"
Президент РФ Владимир Путин в среду в "Сириусе" примет участие в пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:31
2023-10-04T13:32
политика
россия
сочи
абхазия
дмитрий песков
владимир путин
аслан бжания
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в "Сириусе" примет участие в пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. "Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории "Сириуса", где начнет свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности", - рассказал Песков. Президент выступит перед участниками финального этапа из российских регионов и зарубежных стран, а затем при необходимости ответит на вопросы школьников и студентов, рассказал пресс-секретарь главы государства. Также Путин посетит жилой комплекс президентского лицея "Сириус" и встретится с учащимися и преподавателями. "Состоится беседа достаточно со свободной повесткой дня, интересный разговор. Понятно, что во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя. Праздник такой у нас всероссийский, которому, конечно, президент уделяет большое внимание. Также в рамках подготовки к завтрашнему празднику президент далее встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - отметил Песков. Кроме того, у президента запланировано заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". После мероприятий Путин отправится в свою резиденцию где состоятся переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. "Двусторонняя повестка весьма обширная, разумеется, поэтому будет много вопросов на обсуждении", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html
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политика, россия, сочи, абхазия, дмитрий песков, владимир путин, аслан бжания
Политика, Россия, Сочи, Абхазия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Аслан Бжания
Путин примет участие в пленарной сессии в "Сириусе"

Песков: в среду Путин в "Сириусе" примет участие в пленарной сессии

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в "Сириусе" примет участие в пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории "Сириуса", где начнет свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности", - рассказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Президент выступит перед участниками финального этапа из российских регионов и зарубежных стран, а затем при необходимости ответит на вопросы школьников и студентов, рассказал пресс-секретарь главы государства.
Также Путин посетит жилой комплекс президентского лицея "Сириус" и встретится с учащимися и преподавателями.
"Состоится беседа достаточно со свободной повесткой дня, интересный разговор. Понятно, что во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя. Праздник такой у нас всероссийский, которому, конечно, президент уделяет большое внимание. Также в рамках подготовки к завтрашнему празднику президент далее встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", - отметил Песков.
Кроме того, у президента запланировано заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". После мероприятий Путин отправится в свою резиденцию где состоятся переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
"Двусторонняя повестка весьма обширная, разумеется, поэтому будет много вопросов на обсуждении", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияСочиАбхазияДмитрий ПесковВладимир ПутинАслан Бжания
 
 
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