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Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:23 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/prozhitochnyy_minimum-1900517001.html
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года
С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:23
2023-10-04T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума с 2024 года составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735 рублей, для детей – 17 747 рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что с нового года также будут автоматически увеличены выплаты. "Это коснется таких мер как единое пособие на детей, государственная социальную помощь на основании соцконтракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многие другие", — сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума с 2024 года составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735 рублей, для детей – 17 747 рублей.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что с нового года также будут автоматически увеличены выплаты.
"Это коснется таких мер как единое пособие на детей, государственная социальную помощь на основании соцконтракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многие другие", — сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.
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