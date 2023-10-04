https://ria.ru/20231004/prozhitochnyy_minimum-1900517001.html
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года
С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:23
2023-10-04T18:23
2023-10-04T18:23
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума с 2024 года составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735 рублей, для детей – 17 747 рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что с нового года также будут автоматически увеличены выплаты. "Это коснется таких мер как единое пособие на детей, государственная социальную помощь на основании соцконтракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многие другие", — сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890205379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. С 1 января следующего года в Московской области увеличится прожиточный минимум, его размер на душу населения составит 18 296 рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума с 2024 года составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735 рублей, для детей – 17 747 рублей.
Министр социального развития Московской области
Людмила Болатаева отметила, что с нового года также будут автоматически увеличены выплаты.
"Это коснется таких мер как единое пособие на детей, государственная социальную помощь на основании соцконтракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многие другие", — сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.
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