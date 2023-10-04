https://ria.ru/20231004/proverka-1900307352.html

По всей России пройдут проверки систем оповещения

По всей России пройдут проверки систем оповещения - РИА Новости, 04.10.2023

По всей России пройдут проверки систем оповещения

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T00:09

2023-10-04T00:09

2023-10-04T06:35

россия

крымск

ссср

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".Спасатели рекомендовали, услышав звук сирены, сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.Как пояснили в МЧС, планируемые мероприятия позволят объективно проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, который должен запускать системы."Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций", - заключили в МЧС.Особо актуальной эта проблема стала после трагедии в городе Крымск на Кубани, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно.Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.Проверка приурочена к 91-й годовщине гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница — гражданская оборона СССР и позднее России.

https://ria.ru/20230719/opoveschenie-1885017418.html

https://ria.ru/20230706/modernizatsiya-1882675390.html

россия

крымск

ссср

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россия, крымск, ссср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)